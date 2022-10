5 recetas de pasta que te harán gritar '¡Viva Italia!'

Si te apasiona la comida italiana tanto como a nosotros, prepárate para salivar: te traemos las 5 mejores recetas de pasta italiana de Cocina RTVE.

Tal vez no habías oído hablar de esta pasta tan querida en la costa amalfitana y a partir de ahora, también en tu casa. Cuando la pruebes, no la vas a poder dejar de hacer. Y eso es lo bueno que tiene la pasta fresca: que por muy rara que sea en tu zona, puedes hacerla con tus propias manos. Mira qué bien combina con speck, calabacín y parmeggiano Fabio Morisi sus scialatelli.

13.47 min "Pasta con salsa arrabiata" de Dani García

Si hay una pasta rápida de hacer y cañera esa es la salsa arrabiata. No te creas que por que se hace en un instante tiene menos sabor: no, no, no. La cayena, el ajo, la albahaca y el queso parmeggiano le dan un power que te mueres. Pero no te mueras. Mejor ponte otro plato.