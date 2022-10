Las leyes de la física pueden ser grandes aliadas para realizar trucos fascinantes. El truco de la “desaparición” de la moneda es un claro pero sorprendente ejemplo de ello.

¿Alguna vez has visto una moneda desvanecerse cuando un vaso se llenaba de agua? La responsable no es la magia, sino la ciencia. Y su explicación es más sencilla de lo que podrías pensar.

La luz reflejada por la moneda llega hasta nuestros ojos, pero a causa de la refracción, esta sufre una desviación al cambiar de medio. En concreto, en el paso del agua al cristal, y del cristal al aire. Si observamos el vaso lateralmente, la refracción será la responsable de que se genere una ilusión óptica: a nuestros ojos, la moneda habrá desaparecido.

Si has intentado hacerlo y no funcionaba, no has cometido ningún error, solo has omitido un paso imprescindible: colocar la moneda bajo el vaso.

Al observar el vaso lateralmente, el índice de refracción del vidrio, mayor que el del agua, desvía la luz. La desviación del rayo hace que la luz no llegue directamente a nuestros ojos, generando la “ilusión óptica” de desaparición. Para volver a ver la moneda, bastará con que observes el vaso desde arriba, ya que, de este modo, los rayos de luz refractados llegarán a los ojos de manera perpendicular.

El cambio en el ángulo de refracción que hace posible este truco obedece a la conocida como “Ley de Snell”, una fórmula empleada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz con un distinto índice de refracción. Esta ley toma su nombre del astrónomo y matemático holandés Willebrord Snel Van Royen, quien la enunció en el año 1621. Eso sí, ya existía un precedente: en el siglo X, ya había sido descrita en un manuscrito por el físico y matemático medieval Ibn Sahl.

Jugar con la física permite llevar a cabo trucos tan alucinantes como este, o incluso prender fuego a un billete y que este no salga ardiendo. Si quieres conocer más, recuerda que ya puedes ver el programa que 'Órbita Laika' dedicó a la ciencia de la magia en RTVE Play.