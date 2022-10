RNE se suma al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Según datos aportados por la Sociedad española de Oncología Médica, se han diagnosticado 33.375 casos en el último año en nuestro país. 33.373 mujeres con nombres y apellidos. Por ello, cada 19 de octubre se celebra el día mundial del Cáncer de Mama. Una fecha que nace con el objetivo de concienciar sobre la prevención de esta enfermedad y la importancia de una temprana detección.

”El cáncer te cambia toda la vida, pero es que además te cambia físicamente”. “Lo más duro es cuando te dicen tu diagnóstico, pero ya a partir de ahí, ya te lanzas con todo”. Estos son algunos de los testimonios de mujeres que han relatado su experiencia en los micrófonos de Radio Nacional.

Los principales factores que influye en el riesgo de tener cáncer de mama es ser mujer y hacerse mayor . “La mayor incidencia de esta enfermedad se produce entre las mujeres mayores de 75 años y en aquellas que tienen entre 55 y 59 años de edad ”. “Aunque no se sabe con exactitud la causa que genera esta patología” sí que se confirma que gran parte de los casos de c áncer de mama avanzado se dan en la población que supera los 50 años . Por ende, las asociaciones de pacientes reclaman la normalización asistencial y la continuidad de la investigación. Estos son aspectos esenciales que deben ser prioritarios para poder anticiparse a los diagnósticos y mejorar los tratamientos y las terapias.

“Hasta ahora pensábamos que las células circulantes tumorales se iban liberando a lo largo de todo el día. Pero, no todas las células circulantes tumorales tienen la misma capacidad de hacer metástasis. Y parece que a quellas que se liberan por la noche son aquellas que tienen más capacidad de metastatizar respecto a las que se liberan durante el día ”. Hay una serie de sustancias que se liberan de distinta forma dependiendo del tramo horario y “pueden dictar la dinámica de esta generación de células circundantes tumorales”. Poe ello, es recomendable disminuir la ingesta de “ pasta , arroces y dulces ”, entre otras cosas.

La metástasis es el proceso “ emigración ” de las células tumorales. El foco cancerígeno se propaga a un órgano distinto de aquel donde se inició. “Aparece por la existencia de las células circulantes tumorales que van por la sangre y anidan en esos otros sitios ”. Un estudio, impulsado por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, demuestra cómo “modifican su actividad las moléculas y hormonas cuando dormimos , estamos despiertos o, por ejemplo, nos alimentamos ”. Los expertos aclaran que este estudio no demuestra que los cánceres se produzcan por el sueño, sino que demuestra que una vez que el cáncer existe su progresión se ve afectada por el sueño .

Bulos y falsas creencias sobre esta enfermedad

Muchos “enemigos de la verdad” se aprovechan del “tirón de las palabras cáncer y cáncer de mama” para conseguir un beneficio económico o infundir información falsa que se redistribuyen una y otra vez.

Por las redes circuló el rumor que aseguraba que la causa de este tipo de cáncer es la propia prueba de mamografía. Esta afirmación es falsa, la “la radiación que se emite en la prueba es ínfima y que su seguridad está testada”, han asegurado diversas asociaciones. Además, la Asociación Española contra el Cáncer confirma que jamás se han dado pruebas ni hay nada en la literatura científica que diga que el hecho de ser sometidos a una radiografía o mamografía implique un mayor riesgo de inducción al cáncer.

08.22 min Las mañanas de RNE con Pepa Fernández - Antidatos - Bulos sobre el cáncer de mama - Escuchar ahora

¿Existe una vacuna para curar definitivamente esta enfermedad? No. Esta noticia se trata de un claro ejemplo de manipulación de la información. Una publicación que miles de personas han compartido y que no es cierta. “A pesar de ser falsa, tiene su base en un ensayo clínico que sí realizó la prestigiosa clínica Mayo de Estados Unidos en una mujer. Sí que se obtuvieron pruebas de que se habían eliminado algunas células tumorales, pero esta vacuna no consiguió curar el cáncer. Si lo hizo la operación que se le practicó y que logró evitar la reproducción de células cancerígenas”.

Cuando uno se encuentre con una información que circula por internet, lo más recomendable y sobre todo cuando se trata de temas de salud es acudir a un profesional, “porque a fin de cuentas son ellos los que saben y no una información de dudoso origen y que podamos ver por internet”.