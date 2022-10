La Selección Española Femenina vive tiempos convulsionados tras la polémica que estalló el pasado mes de septiembre. La plantilla y el cuerpo técnico han atravesado una situación de crisis que han derivado en la renuncia de 15 jugadores por una serie de diferencias con el entrenador Jorge Vilda y la Federación Española de Fútbol.

Diferentes jugadoras, entre las que se encuentran Alexia Putellas, Mapi León o Aitana Bonmatí enviaron un correo a la RFEF alegando que esta situación les está afectando a su salud mental y aseguran que no regresarán mientras no se revierta esta circunstancia.

Lo que ha pasado sigue suponiendo un enigma. Las jugadoras permanecen en silencio mientras que el entrenador y la federación sí que han salido a explicar sus versiones. ¿Por qué no podemos saber qué ocurre? “Eso es lo que nos gustaría saber a los demás porque así seguramente que ellas recibirían más apoyos por parte de la sociedad o de la prensa”. La guerra continúa y la tregua está lejos de producirse tras el triunfo histórico contra Estados Unidos. “Después de los resultados de la selección parece que el entrenador salga reforzado de esta situación”.

Unas jugadoras que han planteado una queja profesional

“Si fuera fútbol masculino esta situación nunca hubiera llegado. Porque cuando el entrenador no tiene resultados, las masas que van al fútbol o los medios de comunicación con su presión echan al entrenador. Pero como el fútbol femenino realmente no interesa mucho, pues no hay nadie que meta presión porque no se consiguen resultados”. Unas mujeres que han ido de cara sin mostrar sus sentimientos ni pensamientos y donde lejos de recibir el apoyo de la población se les ha tildado de niñas caprichosas y malcriadas. Sin embargo, solo son unas profesionales a un gran nivel que podrían a aspirar a más cosas y como no están de acuerdo se lo comentan al presidente de la federación en busca de una solución.