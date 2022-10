Lo que iba a ser un tranquilo viaje en avión para jugar un partido de rugby en Chile se convirtió el 13 de octubre de 1972 en una verdadera pesadilla. 45 personas iban a bordo, cinco tripulantes y 40 pasajeros, la mayoría jugadores del equipo Old Christians y sus familiares. Salieron de Uruguay rumbo a Santiago de Chile, pero no consiguieron llegar a su destino. El Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya en el que viajaban se estrelló en los Andes. Unos murieron en el accidente, otros durante los 72 días que transcurrieron hasta su rescate. Solo 16 personas sobrevivieron. No solo vieron morir a sus familiares y amigos, sino que también tuvieron que hacer lo inconcebible para seguir con vida: comer la carne de los compañeros que ya habían fallecido.

Su historia conmovió a la sociedad, que bautizó al desastre como la tragedia de los Andes. Otros lo vieron como un milagro. Los duros testimonios de los supervivientes dieron lugar a distintos libros y hasta dieron el salto a la gran pantalla, pasando al imaginario colectivo con la película ¡Viven! La siguiente recreación será La sociedad de la nieve, la aproximación de Juan Antonio Bayona a la tragedia. Náufragos de los Andes recoge lo ocurrido.