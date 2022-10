Tras días caminando por la nieve de los Andes, al borde de sus fuerzas, Roberto Canessa y Fernando Parrado encontraron a Sergio Catalán. El arriero chileno era la primera persona que veían desde que el avión en el que viajaban junto a otras 43 personas se estrellara en los Andes el 13 de octubre de 1972. "Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí", escribieron en una nota.

Este jueves se cumplen 50 años del accidente, el inicio de una tragedia en la que sus supervivientes se vieron abocados a comer el cuerpo de sus compañeros fallecidos para seguir con vida. Su historia -y las experiencias traumáticas que sufrieron en aquellos 72 días que pasaron desaparecidos- la cuentan ellos mismos en Náufragos de los Andes.

El día 10 lo cambió todo

Desde que se estrellaron, los supervivientes habían mantenido la esperanza de que alguien les encontraría, pero el día 10 todo cambió: escucharon por la radio que ya no les estaban buscando. "No tenemos comida. No tenemos agua. No tenemos ropa. No sabemos dónde estamos y no nos buscan", dice Nando Parrado. En un mar de incertidumbres, aquella era la única certeza que tenían. Si querían vivir, tendrían que salir de los Andes por sí solos.