La periodista i pionera del periodisme esportiu del país Rosa Maria Garriga ha mort als 68 anys. Un trist adéu que dona la professió a una persona que vam conèixer sempre amb un gran somriure i una gran dedicació als esports, que l'apassionaven.

Treballadora incansable, és una de les primeres dones que es va dedicar exclusivament a la informació dels esports a televisió, com a periodista i presentadora. El seu rostre es va fer conegut en programes on ella ens parlava de diferents disciplines esportives primer des de Miramar i després, des dels estudis de Sant Cugat. Va presentar, entre altres, programes com Miramar Esportiu, Estadio 2 o L'Informatiu, i era una gran reportera sobre el terreny.

Va estar molt vinculada al moviment olímpic, i va saber abans que ningú que Barcelona havia estat designada com a seu olímpica pels jocs del 1992, com recorden el seus companys de professió.

“Minutos antes de que Juan Antonio Samaranch abriera el sobre y pronunciara la célebre frase “…a la ville de Barcelona”, Rosa Maria Garriga ,gracias a una filtración de una de sus fuentes, dio la noticia en TVE de la designación de Barcelona como sede de los JJ.OO. de 1992“ — Miguel Angel Roselló (@MAngelRosello) October 9, 2022

La periodista era una gran especialista en temes olímpics i per això va ser l'encarregada d'explicar al mític programa 3x4, en la seva versió en català i de gran audiència diària, quines eren les posibilitats que la ciutat tenia per a guanyar la nominació. És un reportatge històric, perquè Garriga coneixia perfectament el que s'esperava d'una seu olímpica i de quina manera Barcelona lluitava per a aconseguir el seu gran somni.

Rosa Maria també presentava un breu espai que els amants de l'esport seguien amb molt d'interès: al programa 'Jo estimo la tele', que s'emetia als anys 80, es donava a conèixer la programació de la pròxima setmana. Ella era l'encarregada d'anunciar quins esdeveniments esportius es retransmetrien.

00.40 min Arxiu TVE Catalunya - Jo estimo la tele - 05/12/1985

La periodista va ser un puntal per a Teledeporte en disciplines que dominava millor que ningú, com per exemple, la vela. La recordem en el reportatge que ens va oferir quan es va desplaçar a Palamós per a informar dels resultats de la Christmas Race.

Aquesta pionera del periodisme esportiu a la televisió, una de les primeres dones que van aparéixer a la petita pantalla parlant d'esports, no podia faltar a un espai com '20:30 A punt', en el qual es realitzaven reportages en profunditat. En aquest capítol que us oferim, Rosa Maria Garriga va fer el que apareix en darrer lloc, sobre el nadador Sergi López.

El seu record no podia faltar, per part dels companys de TVE Catalunya, en els Informatius de la cadena.