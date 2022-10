Ángel Casas ha muerto a los 76 años de edad. Con una larga trayectoria en televisión, fue uno de los presentadores más populares en los años 80 y 90 al frente de programas icónicos de TVE como Popgrama, Musical Express o Un día es un día. En todos ellos el periodista entrevistó a artistas de renombre internacional como De Anthony Perkins, Rock Hudson, The Rolling Stones, Lola Flores, Richard Gere, Lauren BacaÍl, Pep Guardiola, Rob Lowe, Christopher Lee, Robert Mitchum, Elton John, Sharon Stone, Frank Zappa, Martin Sheen y Joan Manuel Serrat, entre muchos otros.

En 2013 le detectaron un cáncer de páncreas y siete años después le tuvieron que trasplantar un riñón. La operación no tuvo el resultado que esperaban: acabó con una calcifilaxis, una gravísima infección que afectó a sus piernas, la cuales tuvieron que amputarle. En 2020 se retiró de la vida pública por sus problemas de salud y hoy el mundo del periodismo y de la cultura lloran la muerte de una gran leyenda de la televisión: Tesoros de la tele rinde homenaje a Ángel Casas esta noche a las 00.00 horas en La 2. También la familia de Ángel Casas llora su pérdida: su esposa, Olga; sus tres hijas en común; Gisela, Carlota y Andrea; y sus tres nietas, Álex, Sol y Carlota.

La familia y el legado de Ángel Casas: Olga, el amor de su vida, y sus tres hijas

Los últimos años de Ángel Casas transformaron por completo en su vida. Era cardiópata, diabético y con fallo renal. Pero nada de ello le impidió seguir viviendo hasta su último aliento con mucho humor. Tras retirarse de los focos pasó a ser escritor de cuentos sarcásticos y según confesó en una entrevista para La Vanguardia, tenía domesticada a la muerte y no la temía: "He hecho lo que quería, he tenido una buena vida. Tengo un gran futuro a la espalda", dijo, una frase de Vittorio Gassman, que así tituló sus memorias.

Ángel Casas y su esposa, Olga Posado exclusivo de la pareja en Barcelona en 2001 GTRES

No llegó a adaptarse nunca a la silla de ruedas pero su humor y el amor de su familia lo empujaban a seguir adelante. "Lo mejor de mi cuerpo es el riñón de mi mujer, se lo quitó para dármelo", aseguró en esa misma entrevista para el diario. Eso sí es amor. Su nombre es Olga y acompañó al célebre presentador durante 36 años de su vida: "Me ha salvado la vida. Empezamos de broma... ¡y es la mujer de mi vida", aseguró.

Les unió el sentido del humor, algo muy importante para ambos: "Olga encaja en mi humor negro y reímos mucho juntos. Si ríes mucho junto a una mujer, quédate junto a ella", aconsejó al entrevistador. "Follar no puedes estar follando todo el día, pero riendo sí", zanjó. Muy afortunado por el amor de su esposa Olga, Ángel Casas formó una bonita familia y juntos tuvieron a tres hijas en común: Gisela, Carlota y Andrea. Así mismo, el periodista también fue abuelo de otras tres maravillosas nietas: Álex, Sol y Carlota, aún adolescentes a día de hoy. Todas ellas se mantienen alejadas de los focos mediáticos. Rodeado de mujeres en su vida, aseguró: "No conocemos lo bastante a las mujeres. Hay que escucharlas".