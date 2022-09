El cine es una gran base de información científica y puede ser usado como recurso didáctico para aumentar la motivación de los estudiantes por las ciencias. El impacto sensorial de las imágenes en movimiento supera habitualmente al que producen las fotografías estáticas, lo que conlleva un mejor refuerzo memorístico y de asociación. Pero hay que tener cuidado, ya que su carácter lúdico puede dificultar su aplicación cuando existe falta de rigor en las actividades propuestas.

Física y química en series y películas

Ejemplos de series que han acercado la física al público son The Big Bang Theory y Lost in Space. Las Aventuras de Tadeo Jones es una película que conecta con el público más joven. Un tema recurrente son los viajes espaciales, como en Gravity, Marte o Interstellar, donde encontramos constantes referencias a la física moderna. También, por qué no, podemos incluir los caminos de “la fuerza” de la saga Star Wars.

Actualmente, la física en el cine es habitual, pero la química se camufla entre imágenes, sin evidencias significativas. Sin embargo, encontramos ejemplos como Bones, serie bien documentada basada en la ciencia forense, Breaking Bad, cuyo protagonista es profesor de química, y la película El club de la lucha, donde se detalla la fabricación de jabón por saponificación.