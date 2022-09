En ‘Saber y ganar’ nos encanta repasar la biografía de grandes mujeres de la historia que, lamentablemente, han quedado en el olvido. Gertrude Bell es una de ellas. Arqueóloga, escritora, política y viajera, no solo fue una experta en la región de Asia sino que además trabajó como espía del Imperio Británico. Además, tuvo una gran importancia en la fundación del estado de Irak. Repasamos los datos clave de esta mujer que supo brillar en un mundo dominado por hombres.

Sus notas eran excelentes y accedió a la Universidad de Oxford al poco de que permitiesen que las mujeres se matriculasen. De esta forma, Gertrude se convirtió en la primera mujer en graduarse en la historia de Oxford en 1888. Poco después se fue de viaje por Europa junto a su tío, ministro en Persia (actual Irán), y allí aprendió persa y árabe , idiomas que sumó al francés y alemán que y a hablaba. Tras la muerte del hombre del que estaba enamorada (y con quien sus padres no le habían dejado casarse porque era de clase social inferior), se fue de viaje por Suiza e Italia, convirtiéndose allí en una experta escaladora .

Gertrude Margaret Lowthian Bell llegó al mundo un 14 de julio de 1868 en Country Durham, Washington, Inglaterra. Hija de una adinerada familia de ideología liberal, era una gran aficionada a la lectura y destacaba por su brillante mente . No era como el resto de niñas, tranquilas y educadas para tener un marido, sino que ella era muy enérgica y no dejaba de hacer travesuras.

Pasión por los viajes y la arqueología

En 1898, en un viaje a Italia, conoció al arqueólogo David Hogarth quien le traspasó su interés por las antigüedades griegas. Sus viajes por Turquía, Praga, Jerusalén, Siria, Líbano y Atenas, acompañada de su cámara de fotos, la llevaron a escribir ‘The Desert and the Snow’ donde hablaba sobre todas esas regiones. Ese fue el inicio de las obras que fue publicando sobre las excavaciones, el arte y la arquitectura de los países de Oriente que visitó y que tanto le habían cautivado.