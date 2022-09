L'estiu acaba i comença una tardor que estarà marcada per temperatures per sobre de la mitjana i, sobretot, per fortes pluges que deixaran episodis cada vegada més freqüents, violents i impredictibles. Uns episodis que han començat aquest cap de setmana.

“Més de 140 trucades per la pluja al telèfon 112 fins a les 6 de la tarda sobretot del Camp de Tarragona.



A Vila-seca ha calgut tallar la carretera N-340 i també s'ha inundat l'hospital de Santa Tecla de Tarragona | @RTVECatalunya #ElVespre @Claraa_Sedano pic.twitter.com/3CsfhCLANf“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022

El telèfon 112 de Protecció Civil ha rebut més de 140 trucades per la pluja fins a les sis de la tarda d'aquest divendres, segons ha informat el cos d'emergències, que aquest matí ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de tempestes. La majoria de trucades s'han fet des del Camp de Tarragona, on l'episodi ataca amb més força.

“L'Ajuntament de Tarragona, amb la voluntat de prioritzar la seguretat de la ciutadania, ha decidit suspendre totes les activitats de les festes de Santa Tecla previstes per aquest divendres | @RTVECatalunya pic.twitter.com/MLLZwsRnDF“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022

A indrets com Constantí s'han recollit prop de 100 litres per metre quadrat en menys de dues hores. A Vila-seca ha calgut tallar la carretera N-340 per inundacions. Protecció Civil alerta que la tempesta es mourà pel litoral de sud a nord i que en les properes hores es preveu que arribi a Barcelona, per la qual cosa es demana la màxima prudència als habitants d'aquesta àrea del país.

“��️ Imatges de Torredembarra aquesta tarda.



Des de les 15 fins a les 17.30 h els Bombers han rebut 28 avisos arran de la tempesta.



Els municipis més afectats pels incidents i inundacions són El Catllar, Tarragona i Reus | @RTVECatalunya pic.twitter.com/SK5GPkS44M“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022

També hi ha hagut inundacions en una residència d'avis al camí de la Coma de la Canonja i en una escola al Catllar. A banda, consten cotxes embarrancats a Reus, Tarragona i Vila-seca, entre d'altres.

Algunes d'aquestes inundacions han afectat l'hospital de Santa Tecla de Tarragona, on l'aigua ha afectat les plantes menys 1 i 0 a la zona de farmàcia. Els Bombers indiquen que no hi ha hagut afectacions personals i que no ha calgut fer desallotjaments.

“Algunes de les inundacions d'aquest vespre han afectat l'hospital de Santa Tecla de Tarragona.



L'aigua ha afectat les plantes -1 i 0 a la zona de farmàcia. Els Bombers indiquen que no hi ha hagut afectacions personals | @RTVECatalunya pic.twitter.com/klG7pYP8E1“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 23, 2022

Saber actuar en situacions en què el temps és advers és important, com ha assenyalat la directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, en una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga. La directora ha parlat de la importància de conèixer el risc i d'aplicar protocols d'actuació. Aconsella, sobretot, no creuar passos subterranis, rieres ni barrancs. "Ho hem dit sempre", avisa.

01.05 min La Generalitat alerta que els episodis de pluges seran cada cop més freqüents, violents i impredictibles | Núria Alcalà