Si mai obriu un sobre de llavors i us trobeu que van adherides a una tira o cinta de paper o a un disc, no us haureu equivocat ni l’heu de fer miques per plantar-les d’una en una. No es tracta només d’un embolcall: És un ajut que ens permetrà estalviar temps i esforç.

“Només cal estendre-les damunt la superfície on les volem sembrar, i cobrir-les superficialment de terra.“

Les cintes de llavors ens permeten garantir la seva adequada distribució i distància, un tema que acostuma a preocupar als neòfits de l’horticultura i la jardineria. A més, estan fetes amb paper biodegradable, és a dir que, un cop plantades, el paper es desfà i allibera les llavors permetent la seva germinació. Com ens diu en Carles Castell, de Rocalba S.A, l’empresa de llavors pionera en la comercialització de les cintes, només cal estendre-les damunt la superfície on les volem sembrar, i cobrir-les superficialment de terra.

El rec i la natura faran la resta. El format disc està pensat per al cultiu en testos i per això mateix el que més trobareu seran sobres de llavors de plantes que fem servir en més quantitat, com ara les aromàtiques per cuinar. La cinta, en canvi, té un format adequat per a l’hort, directament a la terra, en una taula de cultiu d'hort urbà o directament en una jardinera allargada.

Un altre avantatge de les cintes és que les podem trencar fàcilment allà on més ens convingui reservant la resta del sobre per sembrar en un altre moment o en un altre lloc. I per si tot això fos poc, sempre ens queda el recurs de fabricar-nos les nostres pròpies cintes de sembra. Només necessitem, a banda de les llavors, paper (tovallons de paper, de cuina o fins i tot de diari) en tires d’uns quatre centímetres d’ample, i un producte aglutinant i natural que podem fer nosaltres mateixos afegint farina de blat o Maizena en aigua bullent i deixant que espesseixi fins a tenir la consistència d’una cola lleugera.

En tot cas, la mandra ja no és excusa, ja podem sembrar!