La versión más mariachi de Miguel Ríos

En los años 80 Miguel Ríos ponía voz a una historia de amor que sobrevivía a través de llamadas telefónicas donde reinaba las dudas y reclamaba una presencia. Esta era "Santa Lucía", una canción “muy potente” y con “vida propia” que no nos ha abandonado desde hace más de cuatro décadas y que ahora vuelve a la escena del panorama musical con una nueva versión. A ritmo de mariachis, este gran éxito de la música española forma parte de la banda sonora de la película Un retrato de familia.

Una nueva vida para ‘Santa Lucia’

Adrián Zurita se embarca en un nuevo proyecto, Un retrato de familia, una película basada en el distanciamiento familiar y que ensalza el valor de corregir los errores pasado. En el proceso de creación se le “ocurrió a él que en la película saliera Miguel Ríos cantando con un mariachi” y así fue como surgió la “otra manera de escuchar "Santa Lucia”".

Aunque al principio no “sabía cómo iba a sonar” cuando una es buena no importa el “vestido de baile” que se le ponga. Pero, tras ver el resulto se quedó encandilado de esta nueva versión. “Cuando el guitarrista de Maná (Sergio Vallín), arreglista del tema y el productor, me mandó el demo que querían hacer, me quedé embobado porque era una versión muy buena”.