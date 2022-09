Igual que sus looks, Harry Styles nunca deja a nadie indiferente, ya sea en uno de sus conciertos, en una película o en la alfombra roja. El Festival de Venecia se rinde a sus pies en esta ocasión. Junto al resto del elenco de Don’t Worry Darling, el artista asistió a la presentación del largometraje dirigido por su chica, Olivia Wilde. La cita de anoche fue una de las más esperadas, sobre todo, por la polémica que rodea a la cinta. El mal rollo entre la protagonista, Florence Pugh, y Wilde era evidente. De hecho, Pugh ni siquiera estuvo presente en la rueda de prensa por un supuesto problema con los vuelos. Intencionadamente o no, Harry Styles logró ser el centro de atención y ahorrarle a su pareja el mal trago. ¿Cómo lo hizo? Solo necesitó un traje de Gucci, un escupitajo y un buen beso.

¿Hubo o no hubo escupitajo?

El cantante y actor se plató en la alfombra roja del Festival de Venecia con un look retro, fiel a su firma de cabecera. El sobredimensionado cuello de su camisa se convirtió en el gran protagonista. No fue suficiente para Harry Styles, que también encendió las redes abriendo debate. ¿Hubo o no escupitajo?

“Harry Styles parece escupirle a Chris Pine, no dormiré hasta saber la verdad.



pic.twitter.com/xGaRrtBKbt“ — Sam Pesqueira ⍟ (@SamPesqueira) September 6, 2022

Ocurrió durante el estreno de la Don’t Worry Darling, en el momento en el que el equipo tomaba asiento. Era el turno de Harry Styles, ovacionado por el público y por sus compañeros. En las imágenes se ve cómo Chris Pine aplaude hasta que el artista se acerca. Entonces, deja de aplaudir, mira hacia abajo incrédulo, y sonríe. Styles hace un movimiento sospechoso con la boca, ¿pero llega a escupirle? El debate está abierto, pero lo cierto es que de la boca del cantante parece que no sale nada.