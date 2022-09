Gloria Estefan: una vida entre el norte y el sur americano

Un día 1 de septiembre de 1957 nacía en La Habana Gloria María Milagrosa Fajardo García, quien sería conocida 20 años más tarde como Gloria Estefan. La ganadora de siete premios Grammy y otros reconocimientos internacionales cumple 65 años.

Su nombre artístico nace de la banda de música latina Miami Sound Machine. Gloria entró a cantar en tal grupo liderado por Emilio Estefan, con quien se casaría en 1978 y del que adoptaría su apellido en su apodo.

Pronto se dio a conocer con canciones como "Suave" y "Hot summer nights" que aparecieron en las películas Cobra y Top gun respectivamente. La artista cubana no sólo lleva años cosechando éxitos sino que desde junio de 1993 quiso dejar claras sus raíces caribeñas y publicar Mi tierra, su primer trabajo en español. Cuando era pequeña se mudó a Miami y poco tiempo después acabó en Texas, pero nunca perdió su origen.

En su momento, este disco fue un éxito que vendió ocho millones de copias y que se coronó como el más vendido de la cantante en España hasta la fecha con un millón de ejemplares. Buena vista social club consiguió resumir en cinco minutos la relevancia de este trabajo dentro de su catálogo de episodios centrados en la música cubana.

Tras el éxito cosechado con Mi tierra, vuelve al inglés con, entre muchas otras, una versión de "Everlasting love". La canción compuesta por Buzz Cason y Mac Gayden se dio a conocer en 1967 gracias al cantante de soul Robert Knight y llegó a las cimas de las listas de éxitos con versiones como las de Carl Carlton o U2.

La versión de Gloria también se convirtió en una canción digna de mención y tras su lanzamiento a mediados de los 90 llegarían las propias de Jamie Cullum o la banda alemana Scooter. El programa Rebobinando de Radio 5 hizo un repaso por la vida de esta canción y su aparición en el Hold me, thrill me, kiss me de Gloria.

Para 1995, Gloria Estefan llevaba una carrera particularmente prolífica. Desde 1989 llevaba cinco discos publicados y decidió regresar al español con un nuevo lanzamiento. Abriendo puertas no sólo fue su sexto trabajo de estudio y el segundo en la lengua de la ciudad que la vio nacer, fue un álbum de temática navideña publicado ex profeso para la ocasión. Kike Santander compuso su decena de temas y Emilio Estefan se encargó de la producción.

Una vez más, Buena vista social club, al pie del cañón, sintetizó la gran amalgama de ritmos latinos del álbum en menos de cinco minutos.

Ya entrados los 2000, Gloria Estafan llevaba más de una decena de álbumes publicados. La artista decidió retratar su pasado y presente con 90 millas, un LP publicado en 2007 y titulado así por la distancia que divide su Cuba natal de Miami, el hogar de su infancia. Los recopilatorios abundaban y era frecuente a pricipios de siglo leer títulos como Gloria Estefan greatest hits vol. 2 (2001), The very best of... (2006), The essential... (2006), Mis favoritas (2010) ...

Y el viaje por la vida de la cantante nos lleva a 2013 y The standards. Este disco fue una recopilación diferente que aglutinaba grandes melodías del cancionero americano y que mostraban a una Gloria capaz de cantar en los ya habituales inglés y español así como en italiano, francés y portugués.

Universo pop de Radio 5 no quiso perder la oportunidad y le dedicó un episodio a este trabajo.

Ya habiendo recorrido el mundo en numerosas ocasiones, con premios musicales y reconocimientos a su carrera como la Medalla de Oro de las Bellas Artes otorgado por el Gobierno de España en 2017, Gloria Estefan comienza la segunda década del milenio presentando un nuevo disco. Brasil 305 salió el 13 de agosto del año pasado y ostenta el título de ser el decimocuarto trabajo de la carrera de la cubana.

Un lanzamiento que cuenta con 18 pistas cantadas en tres idiomas que pretende recopilar todas las canciones de la artista con ritmos brasileños y que presenta cuatro canciones nuevas.

Gloria apareció en la gran pantalla con las películas Music of the heart (1999) y For love or country: the Arturo Sandoval story (2000), posee una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood por su labor actoral y sus apariciones más recientes han sido en Netflix en la película musical Vivo, interpretando el papel de Marta Sandoval, y en HBO Max en un remake de El padre de la novia, junto a Andy García.