Una nueva tragedia entristece hoy al mundo del cine. La actriz sudafricana Charlbi Dean ha muerto este lunes con solo 32 años como consecuencia de una enfermedad inesperada. Su fallecimiento ha sorprendido a todos: la intérprete tenía una prometedora carrera por delante, incluyendo el estreno de su próxima y aclamada película. Charlbi Dean lideraba, junto a Woody Harrelson y Harris Dickinson, el reparto de El triángulo de tristeza, la cinta de Ruben Östlund que ganó la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Ruben Östlund fue también el director de The Square, nominada al Oscar como mejor película extranjera en 2018.

¿En qué películas actuó Charlbi Dean?

No era este el único papel de la actriz, quien compaginaba la interpretación con la moda, mundo en el que trabajó con diseñadores muy conocidos e hizo importantes campañas de moda para firmas relevantes. Debutó en el cine con la película sudafricana Spud, protagonizada por Troye Sivan y estrenada en 2010. También estuvo presente en su secuela, Spud 2: The Madness Continues, en 2013.

Charlbi Dean en el Festival de Cannes de 2022 GTRES GTRES/ PA England / Doug Peters

Después de participar en el filme Blood In The Water, Charlbi Dean apareció en uno de los episodios de la serie Elementary. Más tarde estrenó la película de terror Don't Sleep, el drama An Interview With God y Porthole. Su papel más conocido hasta el momento era Black Lightning, una serie de superhéroes de The CW. En ella interpretó a la asesina Syonide durante nueve episodios, desde el primero de la serie hasta el primero de la segunda temporada.