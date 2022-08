Covid, fin del principio

Informe Semanal se ha internado en la red de colectores de Valencia con los técnicos que analizan las aguas residuales en busca del coronavirus. Así obtienen datos objetivos sobre la situación real de la pandemia. Y lo que muestran todos los datos es que la séptima ola de covid-19 está remitiendo tan rápido como subió.

La circulación del virus es la más baja en lo que va de año: 162 casos por 100.000 habitantes en catorce días en el sector de población de referencia, de 60 años o más.Y a pesar de la casi total ausencia de medidas de protección ningún hospital ha llegado a la saturación durante esta ola, mientras las UCI registran los menores niveles de ocupación desde marzo de 2020.

Bajan también las muertes pero el SARS-CoV-2 sigue matando: en torno a 60 personas cada día del último mes. Y los expertos advierten de que la pandemia no ha terminado, aunque coinciden en que todo apunta a que ha entrado en su etapa final. "Estamos en el final del principio de la pandemia", asegura a Informe Semanal Salvador Peiró, epidemiólogo de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO).

"Es un virus respiratorio que muta", recuerda Vicente García Román, jefe de Preventiva del Hospital de Torrevieja. Y dibuja un futuro más endémico que pandémico: "Igual que pasa con la vacunación contra la gripe, que todos los años se modifica la composición de la vacuna, estaremos ante un escenario muy similar al que vivimos con la campaña antigripal".

Los datos de la séptima ola dejan varias conclusiones y algunas incógnitas. Pese a que las estadísticas no reflejan su magnitud por el cambio de contabilidad, la transmisión ha sido enorme. "Muy parecida a la sexta ola, y probablemente mayor", apunta Salvador Peiró. Y la Sociedad Española de Salud Pública alerta del impacto negativo en la atención primaria, que aún no ha recuperado los niveles de atención anteriores a la pandemia. Una de las posibles causas del exceso de mortalidad de este año, junto a la ola de calor más letal de las últimas décadas.



México: balas que silencian

Fredid Román fue acribillado a balazos la tarde del lunes frente a su casa en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Con él son15 los periodistas silenciados a tiros en México desde que empezó 2022, el más letal en la historia de la prensa mexicana.

Joel Vera, subdirector del portal Monitor Michoacán, vive escondido desde el día en que mataron a su compañero Roberto Toledo. Poco después asesinaban al director del medio, Armando Linares. "El ataque era al medio", asegura Joel a Informe Semanal desde su escondite. "Monitor Michoacán publicaba corrupción, violación de derechos humanos y política, abuso de autoridad, excesos de del sistema de justicia".

"No vemos que haya el mínimo interés en revertir de inmediato a corto plazo esta situación, que está acabando con la prensa en bastante regiones del país", denuncia Leopoldo Maldonado, director de "Artículo 19", una ONG internacional que toma su nombre del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Según su último informe, la mayoría de las agresiones a la prensa no vienen del narco, sino de políticos corruptos con la complicidad de funcionarios públicos, incluidos policías, jueces y fiscales.

Una masacre que ha sacado a los periodistas a protestar en las calles, e incluso a plantarse ante el presidente López Obrador, que rechaza las críticas a la impunidad con la que actúan sus asesinos. Desde hace diez años existe un organismo oficial para proteger a informadores y defensores de derechos humanos amenazados que incluye medidas como cambio de domicilio, cámaras de seguridad, botones de pánico o guardaespaldas, pero no siempre son suficientes.

"A Margarito Martínez no lo protegieron a pesar de que pidió el mecanismo, denuncia la periodista Sonia de Anda. "Lourdes Maldonado sí estaba en el mecanismo de protección a periodistas y la mataron". Y recuerda las palabras de la propia Lourdes: "Mi momento más vulnerable es cuando llego a mi casa, me estaciono frente a mi puerta, me bajo del carro y entro a mi domicilio. Así fue como la mataron".

"Nuestra única defensa es una pluma", decía Armando Linares, solo días antes de morir acribillado a las puertas de su casa. Sus dos asesinos están identificados, pero siguen libres.