Ja són 19 les denúncies per punxades en discoteques a Catalunya, dues més aquest cap de setmana. D'aquestes, set han estat a Barcelona. La conselleria d'Igualtat i Feminismes demana tranquil·litat davant l'augment de denúncies i assegura que ara, després de l'entrada en funcionament aquest cap de setmana d'un protocol d'acompanyament a les víctimes, "tothom sap com actuar".

Així ho ha afirmat la consellera Tània Verge en declaracions a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, afirma que, en cas de rebre una punxada, es farà un bon acompanyament a la víctima. A més, Verge ha demanat no generar "alarma social", ja que fins ara no s'ha registrat cap fet delictiu vinculat a una punxada.

Amb tot, ha admès que tampoc s'han de "minimitzar" els casos , ja que el fet de rebre una punxada pot generar angoixa, és una agressió en si mateixa i fins i tot provocar la sensació de por o "terror sexual". I és que la majoria dels casos han estat denunciats per dones.

Què inclou el protocol?

El nou protocol recull indicacions de com actuar i missatges clau per als diferents col·lectius i recorda el telèfon d'emergències 112. També recull que un cop la persona és atesa pels serveis sanitaris caldrà fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor. A més, s'haurà de valorar l'activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada.

La consellera ha apuntat que el document operatiu s'ha fet arribar a tots els circuits territorials perquè els ens locals també estiguin informats, ja que el fenomen d'una punxada pot produir-se en una discoteca, però també en un concert o festa major. "Estem donant eines perquè qualsevol administració pugui reaccionar igual davant fets similars", ha afirmat.