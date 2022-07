El teatro llora la muerte de Berta Riaza. Una pionera y una amante de las tablas que ha fallecido a los 95 años. Vivía en casa de Julieta Serrano. Amigas inseparables, la actriz se encargó de ella cuando la memoria de Riaza empezó a dar muestras de que fallaba. En 2003, después de una vida entregada a la interpretación, se bajó de los escenarios.

La recordaremos por ser uno de los rostros históricos del mítico Estudio 1 de TVE. En el cine no tuvo mucha presencia, no la buscó. Ella amaba actuar con el telón levantado. Lo mamó desde que nació. Sus padres, por supuesto, apoyaron su carrera como actriz. Cómo no lo iban a hacer, eran maquilladores de cine y teatro.

Su primer gran papel y los primeros aplausos atronadores le llegaron cuando estrenó Historia de una escalera, de Buero Vallejo. El éxito cosechado le permitió ser protagonista de grandes obras.