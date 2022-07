"Em va saltar per l’esquena i vaig sentir l'estrebada al coll. Suposo que vaig entrar en xoc, caure terra un cop al cap i ja no me’n recordo de res més", és el testimoni del funcionari a qui un pres va atacar mossegant-lo fa unes setmanes. L'Informatiu ha parlat en exclusiva amb ell ara que es recupera de les lesions. Va passar fa poc més d'una setmana a Puig de les Basses, a Figueres. "El metge de la mútua ja em va dir que anava molt bé a on anava a atacar, que sabia... que es va quedar un centímetre de l’artèria", assegura.

És la seva denúncia després que un pres l'agredís. No només ell està preocupat, també ho estan els funcionaris de presons de la Generalitat de Catalunya. Les agressions al personal funcionari per part dels reclusos s'ha incrementat en els últims anys.

L'any 2019 n'hi va haver 229, una xifra similar a la de l'any següent. L'any 2021 va tornar a pujar a les 280. I el primer semestre s'han disparat fins a 175, encara que el Departament de Justícia assegura a RTVE que la xifra d'enguany arribaria a 317: 277 lleus i 40 greus.

"Tothom sap que l'enemic de l'intern és el funcionari. Al cap i a la fi, el funcionari fa la seva tasca. I som els seus enemics. En aquell moment de l'agressió, hi va haver companys que em van auxiliar, hi ha interns que van ajudar a companys a reduir a l'agressor, aquests interns ja no estan en el mòdul perquè han tingut por dels altres interns...".

Els sindicats denuncien la inseguretat que pateixen. "En aquests sis mesos estem parlant d'un augment d'un 150 % d'agressions", demanda Alberto Gómez, coordinador del CSIF PRESONS. "Que posin fi a aquesta impunitat que te l'intern. El que demanem és 'Que si ho fas, que ho paguis'. Dins del reglament peni, hi ha una norma que s'ha de complir. Llavors, que s'apliqui la part més estricta dins la legalitat".

“En aquest moment sobrava algú al mòdul... i no era jo“

"Ajudar al funcionari no està ben vist. Si t’ha fet mal t’ha fet mal et quedes ahí. En aquest moment sobrava algú al mòdul... i no era jo el que sobrava d'aquell mòdul: era un intern psiquiàtric que desestabilitza la convivència normal d’un mòdul", denuncia el funcionari anònim.

Funcionari de presons a qui un pres va atacar mossegant-lo al coll RTVE Catalunya

“S’ha de distingir molt bé qui és qui“

"Un intern és un intern, un malalt mental és un malalt mental, un funcionari és un funcionari... Que s’ha de distingir molt bé qui és qui", assenyala el funcionari agredit. El departament de Justícia assegura que ja treballen per aplicar mesures com més formació i eines per als funcionaris així com un conveni amb la conselleria de Salut.

"Volem donar una formació continuada i especifica per diferents situacions. També treballar amb perfils d'alta complexitat. També treballar en saber detectar-los. Perquè detectar-los ens ajudarà a prevenir. I treballar amb aquests escenaris cel·les de seguretat i també un dimensionament de la plantilla", detalla César Galván, director general d'Afers Penitenciaris.

"Tornaré amb el cap ben alt, tornaré, però amb els ombros encongits", assegura.