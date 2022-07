L'Informatiu ha parlat en exclusiva amb ell ara que es recupera de les lesions. Va passar fa poc més d'una setmana a Puig de les Basses, a Figueres. Les agressions al personal funcionari per part dels reclusos s'ha incrementat en els últims anys. Els sindicats denuncien la inseguretat que pateixen. El departament de Justícia assegura que ja treballen per aplicar mesures com més formació i eines per als funcionaris així com un conveni amb la conselleria de Salut.