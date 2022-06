Ja es poden consultar les notes de la selectivitat!

Els gairebé 40.000 estudiants que s'han presentat aquest any a la selectivitat ja poden consultar-ne els resultats, al portal d'accés a la universitat. Un 97% d'ells han aprovat les proves. Fins divendres, tenen temps per demanar revisió d'exàmens, si no estan d'acord amb les qualificacions. Els resultats finals se sabran el 8 de juliol.

Les notes de tall, les que marquen la porta d'entrada a la carrera seleccionada, es publicaran a mitjans de juliol.