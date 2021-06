Desprès d'un any de pandèmia, els alumnes de 2n de batxillerat que ho han patit en primera persona s'enfronten per fi a la recta final: les proves d'accés a la universitat (PAU). Un total de 39.775 estudiants van començar el curs 2019-2020 amb normalitat però al març del 2020 la irrupció de la pandèmia per la covid-19 els ho va canviar tot. Després del confinament estricte, aquest curs han combinat les classes en línia amb les presencials. Superat el curs, s'examinen a partir d'aquest dimarts i fins divendres dels exàmens que determinaran el seu futur.

Es duran a terme els dies 8,9,10 i 11 de juny amb tres franges horàries: de 9.30 a 16.30 h. Cada prova durarà una hora i mitja i entre exàmens es farà un descans de 30 minuts.

Mesures covid Aquest any tan atípic, compta amb mesures especials. Tots els alumnes hauran de dur mascareta i s'hauran de respectar les distàncies de seguretat (dos metres entre alumnes). A més, el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha ampliat a 200 els punts d'exàmens per reduir els desplaçaments. Entre aquests, es troben dues universitats privades: la Universitat Ramon Llull i la UIC. Si algun alumne està confinat el dia de la selectivitat, sigui perquè és contacte directe o possible positiu, es fixarà una data alternativa per fer els exàmens.

Fase general i fase específica Els estudiants s'han d'examinar d'una fase general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i d'una específica, voluntària i que serveix per pujar nota. En la fase general, s'examinen de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història; i d'una matèria a escollir entre les matèries comunes d'opció del batxillerat. En concret, poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Dimarts: Les proves començaran amb la de Llengua castellana i literatura , a les 9.00 hores del proper dimarts. A les 12.00 hores, després del descans, serà el torn de Ciències de la terra i medi ambient, Fonaments de les Arts i Matemàtiques aplicades a les ciències socials . Ja a la tarda, a partir de les 15.00 hores, es faran els exàmens d' Anàlisi musical, Història de l'art i Física .

, a les 9.00 hores del proper dimarts. A les 12.00 hores, després del descans, serà el torn de . Ja a la tarda, a partir de les 15.00 hores, es faran els exàmens d' . Dimecres: a primera hora es farà l'examen de Llengua catalana i literatura, posteriorment el de Llengua estrangera i a la tarda el d' Electrotènia, Economia de l'empresa i Literatura catalana .

primera hora es farà l'examen de posteriorment el de i a la tarda el d' . Dijous: serà el torn d 'Història com a matèria comuna i posteriorment Dibuix artístic, Llatí i Matemàtiques al matí; i Dibuix Tècnic, Història de la filosofia i Literatura castellana.

com a matèria comuna i posteriorment Divendres: només hi haurà proves en horari de matí. Química, Disseny i Geografia de 9.00 a 10.30 hores i Biologia, Cultura audiovisual, Grec i Tecnologia industrial de 12.00 a 13.30 hores. Els alumnes que obtinguin un cinc de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat val un 60% mentre que la fase general ho fa un 40%, sempre que l'alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.



En la fase específica, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d'admissió que pot arribar fins als 14 punts.

Estudis més demandats? Tot i que els estudis biosanitaris sempre han estat dels més demandats sembla que la pandèmia ha provocat un fort interès en molts estudiants a decantar-se per aquestes professions. “☕ Pilar Gómez, coordinadora de les proves #PAU21CAT, explica que l'àmbit biosanitari ja fa anys que és un dels grups d'estudis més sol·licitats.



