Sánchez i Aragonès es reuniran abans de les vacances

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acorden que el president Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran abans de les vacances d'estiu tan bon punt ho permetin les seves agendes perquè tots dos abordin les implicacions de l'espionatge del CNI, i també per reactivar una reunió de la taula de diàleg que tingui contingut real. Així ho han acordat després d'una reunió de dues hores que han valorat de manera diferent.

Des de la Moncloa han definit la trobada com a "cordial, sincera i constructiva" reconeixen que pot ser una primera presa de contacte. Bolaños assumeix que les relacions s'havien desgastat arran del cas Pegasus, però que amb aquesta trobada es reprenen els contactes polítics i institucionals. Per la Moncloa, en canvi, aquesta reunió és una "bona notícia" perquè entra dins la normalitat.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuneixen a Moncloa

Per una altra banda, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per qui la relació entre els dos executius es manté congelada mentre no es donin "garanties" antirepressives i es prenguin mesures més contundents en relació amb l'espionatge, les solucions que s'han posat sobre la taula no són prou convincents i, diu, "cal seguir treballat i parlant per establir unes garanties".

Des de la Generalitat, afirmen que "no ha estat una reunió fàcil" i "que hi ha desconfiança". La consellera ha exigit que sigui un "punt d'inflexió" per reprendre de nou la relació entre Governs.

Per una altra banda, el president del PSC, Salvador Illa, fa fet una valoració positiva de la reunió: "Els socialistes catalans valorem positivament el diàleg, seguirem treballant per enfortir i reforçar aquest diàleg entre governs". D'altra banda, ha assegurat que la pèrdua de la candidatura conjunta per als Jocs d'hivern es deu a una "manca de diàleg" i una "dinàmica de confrontació que ha durat massa anys" amb l'Aragó. "Els socialistes estem a favor que hi hagi Jocs d'hivern al Pirineu quan sigui possible", ha conclòs Illa en una atenció als mitjans des de Les Garrigues.