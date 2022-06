Yoga: claves para que no te engañen en su aprendizaje

Las prisas con las que vivimos en la sociedad moderna actual nos hacen olvidar algo fundamental en nuestro día a día: respirar. La respiración es la única función del cuerpo que es automática pero que también se puede controlar de manera consciente.

Deja a un lado la prisa, para y respira conscientemente. ¿Te sientes mejor?

Lograr el equilibro mental y corporal sorteando el estrés de esta sociedad es un reto diario. La traquilidad y el silencio ayudan y también esa respiración consciente que tan en cuenta tiene la práctica del yoga donde la respiración es uno de sus cinco principios. Los otros son las asanas (posturas físicas), la relajación, la dieta y la meditación y pensamientos positivos.

Que haya cada vez más práctica de yoga en el mundo occidental es relevante. Una sociedad cada vez más estresada, más enajenada, más ansiosa y que vive más rápido demanda técnicas para calmarse, bajar revoluciones y conectar con el interior de uno mismo.

Yoga: unión del cuerpo, la mente y el espíritu

El yoga, que este 21 de junio celebra su Día Mundial, es una disciplina milenaria con más de 4.000 años de antigüedad que Occidente ha incorporado del mundo oriental.

"No es gimnasia, no es deporte, no es una religión, no es un culto, no es un dogma, es un método para ir poco a poco desarrollando nuestros recursos internos, donde es imprescindible trabajar la mente y la meditación" así lo explica Ramiro Calle, uno de los pioneros en la enseñanza del yoga en España con 47 años a sus espaldas como profesor de esta técnica. "Por un lado el cuerpo, por otro la mente y por otro las energías".

"Lo que ocurre es que al llegar a los países occidentales muchos de los principios fundamentales del yoga se están perdiendo o se están viendo alterados", advierte. Calle, que tiene más de 150 libros escritos centrados en el yoga, es muy crítico con la enseñanza de esta práctica. “Te encuentras muchas veces que llaman yoga a lo que no es yoga, sobre todo quienes se centran en lo físico y se olvidan de la meditación".

“El yoga es desapego del cuerpo, no apego, es reducir o limitar el ego, no pontenciarlo, es ser accesible y no como los falsos gurús que son inaccesibles. En el campo del yoga ha surgido una gran cantidad de embaucadores y hay que huir de ellos”.

“Es muy penoso que el primer método de mejoramiento humano del mundo, la disciplina más seria para la liberación del ser humano, se esté convirtiendo en una especie de bisutería. Hay que distinguir entre la joyería, que es el verdadero yoga, y la bisutería, y no caer en el postureo”.

Calle nos deja un último consejo: "Mejorar la calidad de vida externa está bien pero también hay que utilizar tiempo y energía en mejorar la calidad de vida interna". Y en este sentido recuerda lo que decía Buda “no hay otra verdadera dicha que la paz interior”.