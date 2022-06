Acaba d'obrir una exposició sorprenent, amb fotografies de Barcelona de les primeres que es van fer: 'La ciutat davant la càmera. Imaginaris urbans al s.XIX', a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona . Les primeres màquines de retratar, com es deien llavors les càmeres de fotos, ens ensenyen uns carrers molt buits, amb pocs vianants, un o dos cotxes circulant, un tramvia que no troba ningú al seu pas...

Una ciutat desconeguda però en què reconeixereu edificis i potser monuments. Una quotidianitat que ha canviat tant que aquesta mostra ens aporta informació valuosíssima sobre el nostre passat: quan tornem a sortir al carrer no ho veurem pas com abans!



Els més grans sobretot hi veiem els bancs dels carrers: els mateixos de pedra llavors on ens asseiem a la nostra infantesa. I la canalla xalarà d'allò més quan els dieu que són imatges d'indrets per on passen: el Passeig de Gràcia, Colom...