Cómo saber si eres intolerante a la lactosa

La intolerancia a la lactosa es un problema que azota cada día más a la población, miles de personas que son incapaces de digerir este tipo de azúcar. Se calcula que en torno a un 60% de los individuos deben recurrir a productos sin lactosa para poder consumir lácteos. Por lo que es muy probable que conozcas algún familiar o amigo que presente esta intolerancia. Pero, ¿realmente sabes lo qué es? ¿Qué síntomas tiene? Descúbrelo gracias a Enfermera Saturada.

¿Es un problema asociado a los adultos?

Uno de cada tres adultos deja de producir esa enzima llamada lactasa o lo hacen en menor cantidad. Como consecuencia no toda la lactosa que se bebe “se rompe en el intestino” por lo comienzan a aparecer los síntomas. Sin embargo, no es algo de lo que tengamos que temer: “No es una enfermedad”.