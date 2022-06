Isabel II va a celebrar su aniversario de platino como reina, y llega a este instante con 96 años y viuda. Ha perdido al que fue el amor de su vida hace poco más de un año. El Duque de Edimburgo falleció en abril de 2021. Documaster nos ofrece una visión extensa de cual fue la relación entre ambos en el documental 'Isabel y Felipe. Amor y deber'. Justo antes, veremos otro trabajo histórico titulado 'Isabel I e Isabel II'.

La vida de Isabel de Inglaterra y Felipe de Grecia y Dinamarca no habría sido la que cuentan las libros si no se hubieran conocido. Sin duda, el amor que se profesaron durante 74 años y su forma de tratarse y acompañarse es todo un ejemplo. Las casas reinantes se han pasado siglos organizando encuentros de jóvenes de sangre azul para que se emparejen, hasta ahora.

Un largo noviazgo

Isabel, como nieta del rey Jorge V, nació princesa, pero no fue heredera hasta que su tio, el rey Eduardo VIII, abdicó para casarse con Wallis Simpson. Por su parte, Felipe nació como príncipe de Grecia y Dinamarca, era hijo de padres separados y en aquella época su madre estaba ingresada en un manicomio.

Cuando Lord Mountbatten urdió el encuentro ella tenía 13 años, era una niña. Vestía como tal y acompañaba a sus padres, se educaba en casa y jugaba con su hermana pequeña Margarita y sus perros. Felipe era un apuesto, rubio, alto y elegante cadete de 18 años, enrolado en la Royal Navy, la marina inglesa, y salía con chicas desde hacía tiempo.

Isabel y Margarita llegaron con sus padres, Jorge VI e Isabel, a la Universidad naval de Dartmouth. El tío del chico le designó para acompañar a la princesas y jugar con ellas. Tambien se encotraba con ellas su institutriz, Marion Crawford. Cuando el chico se cansó de jugar con las niñas empezó a saltar la red en la pista de tenis. Crawford escribió que Isabel dijo un poco sorprendida ‘Míra cómo salta'.

Podría parecer que este noviazgo no iba a encontrar ninguna dificultad en su camino, pero no fue así. Y es su futura suegra, la reina Isabel, quien pone pegas. El chico es de sangre real, pero su hija es la futura reina. Además, el tío Luis no le merece mucha confianza porque se ha dado cuenta de lo que trama. Y el joven tiene varios puntos en contra: no posee tierras, ni casa. Lo peor, su familia ha seguido a Hitler y ha luchado contra Inglaterra en el lado nazi.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, luchó del lado inglés en varios enfrentamientos que tuvieron lugar en el Mediterráneo, como las batallas de Creta y del cabo Matapán. Dos de sus cuñados (casados con sus hermanas) pelearon del lado alemán. Fue ascendido a teniente de navío y en octubre de 1942, fue designado al mando del HMS Wallace a pesar de su juventud. Tenía 21 años.

