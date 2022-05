A Catalunya operen almenys 90 sectes

El fenomen de les sectes és molt difícil de quantificar. I més ara que el proselitisme de carrer, alerten els experts, és ja cosa del passat. Les sectes han trobat, en les xarxes socials i les noves tecnologies, plataformes a través de la qual publicitar-se i arribar a un major nombre de persones. I al mateix temps, les noves tecnologies, dificulten i molt monitorant-ne l'activitat.

A Espanya, diversos estudis, assenyalen que el nivell d'incidència dels grups de manipulació psicològica en la població és d'aproximadament l'1 %.

Tot i la creença que, únicament, les persones vulnerables o excloses socialment poden ser captades per les sectes, el cert és que qualsevol de nosaltres podem arribar a ser una presa fàcil . "La gent es vincula a les sectes per a diverses raons: tendeixen a entrar en moments de crisi personal, que augmenta la vulnerabilitat , la seducció d'aquest tipus de grups", explica Miguel Perlado, psicòleg clínic.

En la mateixa línia l'advocat, Carlos Bardavío , que setmanalment rep entre quatre i cinc consultes de l'entorn de persones adeptes a sectes , relata la dificultat de denunciar. "Moltes vegades, doncs, no s'animen a denunciar perquè si la víctima considera que és lliure i està en un grup lliurement, el familiar ho té molt difícil per denunciar. Aquí caldria faltar una pericial psicològica d'aquest domini de la voluntat".

"En el que portem de 2022 només tenim una denúncia", explica un agent de la Comissaria General d'Informació de la policia catalana. "Perquè una denúncia prosperi, sempre és molt més factible que la denúncia provingui d'una persona que ha estat directament afectada per aquest grup. I, en un cas ideal, que hi hagi una pluralitat de persones afectades pel mateix grup".

La dependència, clau per enganxar-se

Les sectes alerten els experts, generen un estat de dependència tan fort que provoquen que les persones que cauen a la seva teranyina, actuïn d'aquella manera que mai ho farien de no estar sota la seva persuasió coercitiva. "Imagina't pensar que per fer alguna cosa que per a ells fos pecat, et podrien deixar sense l'estima de la teva mare o dels teus amics...", relata Joan exadepte d'una secta.

“Ets un titella de fils en mans d'altres“

"T'adones que estàs obligat a continuar allà. I comences al final a ser un titella de fils en mans d'altres. T'adones que no tens cap personalitat i que estàs perdent la teva vida".