La gent comença a animar-se a ser propietària d’un habitatge després de més d’una dècada de xifres baixes de compravenda. Així ho demostren les dades, que indiquen que les operacions han registrat el millor mes de març dels darrers 15 anys. De fet, la compravenda d'habitatges, tan de primera com de segona mà, han augmentat un 25%, fregant les 60.000 operacions. És una xifra que no es veia des de gener de 2008, en plena bombolla immobiliària.

A Catalunya han augmentat un 14%, convertint-se en la segona comunitat amb més operacions, superant les 9.000. Segons el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, l'alta inflació “impulsa el mercat immobiliari”, que actualment es veu com un “refugi per a l'estalvi”. La pandèmia també ha incentivat la compravenda, ja que s'atribueix el gruix del repunt a la demanda insatisfeta i el retorn dels inversors estrangers i no a l'especulació.

15 anys de xifres baixes Les 60.000 operacions del mes de març no se superaven des del gener de 2008, fa 15 anys, i suposen un creixement del 25,6% respecte a l'any passat. De fet, és la seva millor dada en un mes de març des de 2007, quan es van superar les 74.000 compravendes, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Si ho comparem amb el febrer del mateix any, el creixement experimentat s'ha ampliat en més d'un punt. Així, la compravenda d'habitatges encadena 13 mesos consecutius de taxes positives. El dèficit de pisos nous amenaça a agreujar la crisi d'habitatge Climent Sabater | Marc Guasch Si atenem a les causes d'aquesta pujada, els experts apunten a la previsible pujada dels tipus d'interès que hi haurà a curt termini, que està causant un efecte de compra avançada per part de famílies i d'inversors. Aquest repunt de les operacions es reflecteix tant en l'increment de la compravenda d'habitatges nous, que van créixer un 15,7%, com de l'augment de la compravenda de pisos usats en un 28,3%.