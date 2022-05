L'hospital Vall d'Hebron ha tractat 128 dones en el primer any de funcionament de la consulta d'oncogeriatria per a pacients amb càncer de mama. El servei atén totes les pacients majors de 80 anys amb un nou diagnòstic i les majors de 70 anys si els especialistes ho creuen convenient. L'objectiu és avaluar el grau de fragilitat que presenten considerant altres malalties que pateixin, el seu estat cognitiu, el risc de complicacions i l'expectativa de vida sense càncer per escollir el tractament més adequat.

Tractament adequat a l'edat i l'estat de la pacient El cap de secció de Medicina Interna i Geriatria de Vall d’Hebron, Antonio San José, ha explicat que la finalitat és adaptar "el tractament oncològic al seu perfil i millorar la qualitat de vida". Paral·lelament, el cap de la Unitat de Patologia Mamària, Martin Espinosa-Bravo, detalla que “l’avaluació integral del pacient geriàtric és fonamental per ajustar el tractament oncològic". Cal conèixer el risc quirúrgic si es decideix operar, l'estat del cor en cas d'optar per la quimioteràpia o com afectarà un tractament amb hormonoteràpia si la pacient ja té problemes de mobilitat. Els professionals de l'hospital consideren que cal prestar atenció a l'estat de les pacients, més enllà de la seva edat. “Tan important com l’edat cronològica de les nostres pacients és l’edat fisiològica", ha remarcat la metgessa adjunta d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Míriam Arumí. En la mateixa línia, la ginecòloga adjunta de la Unitat de Patologia Mamària, Clara Morales, ha expressat que no es pot descartar la cirurgia només per un motiu d'edat. Ha afegit que una part important de les pacients majors de 80 anys es troben en condicions adequades per optar a una cirurgia i, si elles hi estan d’acord, cal oferir un "tractament òptim”, ha declarat. L'avaluació personalitzada la duen a terme un metge geriatra del Servei de Medicina Interna i una infermera del Servei d’Oncologia Mèdica, i traslladen la seva valoració abans que es decideixi el tractament oncològic.