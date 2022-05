Després de mig segle des de l’última victòria, guanyarà Chanel el Festival d’Eurovisió en aquesta edició? El Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho debaten amb la Judit Mascó, l’Albert Domènech, la Montse Vidal i el Xavi Martínez com a analistes. També passen pel programa el coreògraf Javier Catillo, “Poty”; el productor musical Manuel Martos o el músic Alejandro Abad, compositor i intèrpret d’Eurovisió en diverses ocasions.

La Chanel Terrero es va preparar durant molts anys en el terreny artístic a Olesa de Montserrat. La Jeny Poquet va ser la seva professora de ball durant deu anys, i el ball és molt important en les actuacions a Eurovisió. La Jenny té tota la informació sobre els sacrificis que ha fet la Chanel i les fortaleses que pot presentar dissabte a Torí.

08.21 min Obrim fil - Jeny, la professora de ball de Chanel

En Javier Castillo, Poty, va saltar a la fama en el programa d'RTVE "Operación Triunfo". Durant la primera edició, en Poty va organitzar la coreografia de representant d'Espanya a Eurovisió, Rosa López. En els anys posteriors, també va crear les actuacions d'altres representants d'Espanya al festival i explica la importància que té la posada en escena pel resultat final en la classificació.

09.42 min Obrim fil - Poty, el coreògraf d'Eurovisió

La comunitat gai és un dels col·lectius que segueixen amb més passió el Festival d'Eurovisió històricament. I Catalunya és un dels llocs on més grups de seguiment es formen per veure plegats les actuacions en la nit de la final. L'Ana Boadas ha anat a la zona coneguda com el 'gaixample' per a conèixer com es viu Eurovisió en els bars més concorreguts.

03.16 min Obrim fil - Com es viu Eurovisió al 'gaixample'

L'última vegada que Espanya va guanyar el festival d'Eurovisió va ser l'any 1969, amb la interpretació de la cantant Salomé del tema "Vivo cantando". D'això fa exactament cinquanta-tres anys, però molts diuen que enguany podria ser hora que Chanel tornés a guanyar amb SloMo. L'Ana Boadas repassa, entre altres dades rellevants, quins representants catalans ha tingut el festival.

04.20 min Obrim fil - Informe de l'Ana Boadas sobre Eurovisió

Barcelona és una de les ciutats espanyoles amb més eurofans de tota Espanya. La comunitat de seguidors del Festival d'Eurovisió és nombrosa i un dels membres més actius és el Pedro Palomo, que no només segueix totes les edicions, sinó que organitza festes durant la setmana de la final.

09.12 min Obrim fil - Pedro Palomo i la tribu dels Eurofans

La cantant Lydia Rodríguez va representar a Espanya en el festival l'any 1999. Durant les votacions posteriors a les actuacions, només va rebre un sol vot i va quedar l'última. Molts eurofans, i ella mateixa, van atribuir una classificació en gran part al vestit tan especial que portava, i que havia dissenyat Ágatha Ruiz de la Prada. Vint-i-tres anys després, ensenya aquella roba amb una sensació agredolça.

09.48 min Obrim fil - Lydia, l'última classificada en Eurovisió de 1999