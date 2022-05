Eurovisión 2022: Todos los horarios y fechas del festival

Estamos viviendo una apasionante semana eurovisiva desde Turín, dónde toda Europa se ha volcado con los artistas en esta 66º edición del Festival de la Canción de Eurovisión. Todo el mundo está con ganas de que llegue la Gran Final el próximo 14 de mayo, sobre todo los eurofans españoles, que vibran con entusiasmo con Chanel y su “SloMo”. Pero antes, los candidatos tienen un largo camino por recorrer: ensayos, semifinales, Jury Rehearsal…

Para que no te pierdas nada, aquí tienes un desglose con todas las fechas, horarios y los momentos destacados de Eurovisión 2022:

Jueves, 12 de mayo: Segunda Semifinal (21:00h)

Tras la primera semifinal del pasado 10 de mayo, (en la que se han clasificado Ucrania, Grecia, Noruega, Países Bajos, Islandia, Suiza, Lituania, Armenia, Moldavia y Portugal), este jueves se jugarán las 10 últimas plazas para la final de Eurovisión 2022.

Finlandia, Israel, Serbia, Azerbaiyán, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Chipre, Irlanda, Macedonia del Norte, Estonia, Rumanía, Polonia, Montenegro, Bélgica, Suecia y República Checa lucharán por clasificarse a la Gran Final donde ya se encuentran los diez primeros clasificados y el Big Five, formado por Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia. La gala podrá seguirse en directo a partir de las 21:00 horas en La 1 de TVE y en RTVE Play con los comentarios de Julia Varela y Tony Aguilar.

Finlandia: The Rasmus - Jezebel"

Israel: Michael Ben David - I.M"

Serbia: Konstrakta - In Corpore Sano"

Azerbaiyán: Nadir Rustamli - Fade To Black"

Georgia: Circus Mircus - Lock Me In"

Malta: Emma Muscat - "I Am What I Am"

San Marino: Achille Lauro - "Stripper"

Australia: Sheldon Riley - "Not The Same"

Chipre: Andromache - "Ela"

Irlanda: Brooke - "That’s Rich"

Macedonia del Norte: Andrea - "Circles"

Estonia: Stefan - "Hope"

Rumanía: WRS - "Llámame"

Polonia: Ochman - "River"

Montenegro: Vladana - "Breathe"

Bélgica: Jérémie Makiese - "Miss You"

Suecia: Cornelia Jakobs - "Hold Me Closer"

República Checa: We Are Domi - "Lights Off"