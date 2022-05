Una desena d'estacions de metro, FGC, Rodalies i Tram canviaran de nom a Barcelona. És el cas de Sant Andreu Arenal (Rodalies), que passarà a dir-se Fabra i Puig, com l'estació de metro. D'aquesta manera, l'ATM vol aconseguir donar sentit a la xarxa i que les estacions d'enllaç tinguin el mateix nom encara que siguin d'operadors diferents. També pretén evitar que hi hagin dues estacions no enllaçades amb la mateixa nomenclatura per evitar confusions.

Amb aquests canvis també es busca adequar millor el nom de determinades estacions "a la realitat del lloc" on es troben, especialment si hi ha reivindicacions veïnals. És el cas de l'estació de Drassanes, que passarà a dir-se la Rambla-Drassanes.

Noves denominacions a Barcelona Fabra i Puig (Rodalies), fins ara Sant Andreu Arenal.

Sant Andreu (Rodalies), fins ara, Sant Andreu Comtal.

El Clot (Rodalies), fins ara Clot-Aragó

Torre Baró | Vallbona (Rodalies), fins ara Torre Baró.

La Rambla | Drassanes (metro), fins ara Drassanes.

Vall d'Hebron | Sant Genís (metro), fins ara Vall d'Hebron.

Llucmajor | República (metro), fins ara Llucmajor.

Congrés | Indians (metro), fins ara Congrés.

(metro), fins ara Congrés. Wellington | UPF (Tram), fins ara Wellington.