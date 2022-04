Pocas series de prime time hay en la historia de la televisión española que hayan alcanzado la cifra de 400 capítulos, pero entre ellas está Cuéntame cómo pasó. Este jueves se emitirá este episodio tan redondo y para celebrar el hito RTVE Play ha preparado una maratón con la emisión de los 10 mejores capítulos de la ficción española que empezará el 28 de abril a las 12 horas con el primer episodio y terminará con el 400. ¡No te lo pierdas!

Después de los éxitos conseguidos por Antonio con la constructora, los Alcántara pueden cumplir su gran sueño: ver por primera vez el mar. ¿El destino? La familia, tras una despedida apoteósica en San Genaro, emprende el viaje en tren hasta Benidorm. Aunque al principio no son la estancia no es como esperaban, Carlitos y los demás se acostumbran a un nuevo ritmo de vida para poder disfrutar de las esperadas y merecidas vacaciones.

La maratón continúa con un episodio que marcó un antes y un después en la vida de la familia. Jorge Lastra y el dinero de la constructora siguen sin aparecer para desesperación de Antonio, que no entiende cómo es posible que Don Pablo confíe sin más en esperar a que su socio aparezca. Alcántara se pone firme con su jefe como nunca antes lo había hecho, para que la policía tome cartas en este asunto, que cada vez se parece más a una estafa en toda regla. Lo que Antonio no conoce aún con exactitud es la responsabilidad que tiene que asumir tras la desaparición del dinero.

El 17 de febrero de 2005 se emitió el capítulo 100 de Cuéntame cómo pasó. En él, la situación de Antonio es muy crítica. Acusado de haberse llevado el dinero de la constructora, todavía no se cree que Don Pablo sea el culpable. Pero finalmente se descubre toda la verdad, y el patriarca no duda en tomarse la justicia por su mano.

17:45 horas - Capítulo 115: Retrato de familia

En esta selección de mejores episodios de la serie no podía faltar la Navidad. Estas fechas para los Alcántara no siempre han sido las mejores. Eso sí, una de las más especiales es la de 1973. La familia va a pasar las navidades en Sagrillas, pero lo que se suponía que iba a ser una estancia tranquila y agradable, no empieza del todo bien. La llegar se encuentran con la noticia de que Marta y Toni están juntos en Sagrillas; Inés y Eugenio siguen en Madrid y Antonio le confiesa a su hermano la verdadera muerte de su padre. Pero Herminia entra en acción para volver a unir a toda la familia.