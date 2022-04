"Si naciera otra vez, haría toda exactamente igual [...]. He hecho en cada momento lo que me apetecía hacer", así de contundente se ha mostrado el dramaturgo y actor José Luis Alonso de Santos en una entrevista con La sala de Radio Nacional tras conocerse que ha sido reconocido con el Premio Max de Honor 2022, un galardón que recogerá en la gala que se celebrará en el Teatro Principal de Maó (Menorca) el lunes 6 de junio.

El también director y guionista reconoce que en su vida "casi todo lo han elegido otros. La sociedad dijo 'tú, teatro'. Yo empecé a hacer otras cosas". Recuerda que llevó un psiquiátrico, entre otras muchas cosas, pero vio que no era lo suyo. Señala que le ha pasado una cosa similar con el cine o la novela, vio que estaba bien "pero no era lo mío". En cambio, "el teatro desde pequeño notaba que era lo mío. ¿Por qué? Porque lo hacía con facilidad. Me lo pasaba bien haciéndolo y la vida me recompensaba inmediatamente".

"Creo que el arte es tremendo para que el artista o el creador que no le recompense el entorno. Si tocas la guitarra y el entorno no recompensa, estás perdido" y ha añadido "cantamos porque los demás nos piden que cantemos y ese 'los demás' es clave. He trabajado toda mi vida para el prójimo, el público, los otros, porque los otros me lo pedían".

"Cuando he tenido en alguna ocasión poco público ha temblado mi alma, porque he dicho ¿esto qué es?. No creo en eso de el artista que trabaja solo en un rincón. Eso que dicen 'yo trabajo, pero no para los demás, para mí mismo'. Si yo no sé que soy yo mismo, no tengo conciencia del yo, nunca he tenido idea de que es esa 'y' y esa 'o' [...]. No me conozco a mí, no me intereso a mí mismo, pero sí me interesan los demás, los otros. Siempre canto la canción o escribo canciones para que se canten, para que las oigan los otros".

"Dar consejo en la vida es muy discutible"

Un frase que sí le parece importante es "respétate a ti mismo. Si te respetas a ti mismo, respetas tu trabajo y si respetas a los que va destinado tu trabajo. Siempre he considerado los seres humanos que son al menos tan tontos como yo, ni más ni menos. No me considero más sabio que los demás. Cuando me dicen que el teatro, que yo eduque al público, eduque a los demás con mi teatro, pero si el público está más educado que yo. No sé si me siento muy capaz de educar a nadie. Dar consejo en la vida es muy discutible. Si mi vida no es la de los demás".

"Respetar a los demás, sí. Respetar el trabajo, sí. Respetar el teatro, sí, el teatro en todas sus facetas. En el gran teatro del mundo que es la vida hacemos a veces de pobres y a veces de ricos. He sido pobre y he sido rico, de verdad. He vivido en las camas que me dejaban o en la calle y he vivido en los grandes hoteles, ¿y qué?. He dormido en cárceles preso y he dormido en sitios espectaculares. He trabajado para niños pequeños y para la curia romana. He hecho espectáculos muy grandes, muy pequeños. He limpiado escenarios o he sido el jefe. Papeles, papeles que hacemos en la vida y yo he ido aprendiendo a hacer papeles".