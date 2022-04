La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha formalitzat les obres de soterrament de la línia de Montcada i Reixach i ha afirmat que el projecte estarà "a l'altura de les expectatives" dels veïns de la ciutat. Ha presentat el plantejament de les obres juntament amb la presidenta d'Adif, Marisa Domínguez. Un projecte que ha de permetre cobrir uns 4 quilòmetres de vies amb un pressupost de 465 milions d'euros.

“�� Transports formalitza les obres de soterrament de la linia de Montcada i Reixach amb la visita de la seva titular al municipi | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/Ku7ZOV2xZ4 pic.twitter.com/mkyF75Bk3g“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 4, 2022

Segons el plantejament dels treballs, s'arribarà a una profunditat màxima de 35 metres i utilitzant un sistema constructiu de pantalles per salvar obstacles com el pas del riu o l'autopista C-33. Els treballs permetran crear una nova estació sota terra i un passeig en superfície per on avui dia discorren les vies de la línia R2.

La disposició actual suposa un perill Des de la posada en marxa del servei ferroviari unes 176 persones han perdut la vida a les vies de la línia, motiu pel qual el soterrament ha estat llargament reivindicat per l'Ajuntament i els veïns de la ciutat. És per aquest motiu que la ciutat celebra l'oficialitat d'un projecte que permetrà d'una vegada per totes recosir el municipi eliminant una barrera física per la qual hi ha de creuar cada dia milers de persones i vehicles. Espai on han mort 176 persones atropellades "És un projecte cabdal per al futur del municipi que permetrà tancar una ferida a cel obert que tenim i que allunya i dispersa els barris", ha expressat l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos. Un soterrament que ha qualificat de "justícia històrica" i que comportarà conseqüències durant els sis anys que durin: "Seran llargues, traumàtiques, difícils i trasbalsaran el nostre municipi i la ciutadania".

Nou disseny i millora de la mobilitat L'obra suposarà un abans i un després en la mobilitat per als veïns de Montcada i Reixac i el procés permetrà modernitzar la ciutat i sobretot el seu centre, deixant una estació que avui en dia es troba a la superfície a sota terra, connectada amb rampes, i escales mecàniques i ascensors. "L'objectiu és aconseguir augmentar les condicions de seguretat dels veïns i de l'explotació ferroviària, eliminant els dos passos a nivell", ha afegit la presidenta d'Adif, Marisa Domínguez. S'eliminaran les vies del centre i l'espai que actualment ocupen es convertirà en un passeig per a la ciutadania, que en un futur es preveu que es defineixi com ha de ser. El sistema constructiu amb pantalles permetrà treballar per arribar a una profunditat màxima de 35 metres, discorrent en paral·lel al riu Besòs i creuant per sota el Ripoll i l'autopista C-33. El benefici no serà només per als ciutadans de Montcada, també per als del Vallès Occidental i de Barcelona. Aprofitant els treballs, en el tram final amb connexió amb la capital catalana es farà una obra en què dues línies ferroviàries, de la R2 i la R4, passaran en una cota superior a l'altra. L'estació, a més, disposarà d'una tercera via que permetrà el pas de trens directes sense entorpir en el funcionament de les línies regulars.

Reivindicació històrica El febrer passat el Consell de Ministres va donar llum verda al projecte, una reivindicació històrica que demanaven tant ajuntament com els veïns dels municipis afectats. Segons l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, les obres duraran set anys. 01.08 min Llum verda al soterrament de la línia R2 a Montcada | Núria Alcalá La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar a través de Twitter que aquest dimarts el Consell de Ministres autoritzaria les obres reivindicades durant més de 40 anys a la ciutat. L'alcaldessa ha assegurat que amb el pressupost anual consignat fa que el soterrament arribi ja "a un punt de no retorn", i preveu que els treballs durin set anys en què admet que hi haurà "moltes molèsties" pels veïns. L'aprovació suposa un compliment dels terminis establerts per fer desaparèixer les vies del tren, concretament les de la línia R2, al seu pas pel municipi. Montcada és, de fet, una ciutat per on creuen un alt nombre d'infraestructures, amb dues línies de tren i dues carreteres d'alta utilització com ho són la C-17 i la C-33.