Los 'Canallas' de Daniel Guzmán en 'De película'

El Festival de Málaga y la noche de los Óscar se mezclan esta semana en De película, con un programa lleno de caras conocidas y películas muy esperadas. Abrimos boca con un largometraje que hemos podido ver en el certamen malagueño donde hemos charlado con su director y protagonistas. Hablamos de Canallas, la segunda película de Daniel Guzmán como director, quien comparte también protagonismo detrás de la cámara con Joaquín González y Luis Tosar, una historia con actores profesionales y no profesionales, lejos de convencionalismos, a medio camino entre la comedia y el drama, que gira en torno a tres pícaros maduros que se reencuentran después de veinte años.

01.53 min Tráiler de 'Canallas', una película de Daniel Guzmán

Canallas participaba en la Sección Oficial del Festival de Málaga donde también hemos podido ver otra película que se estrena esta semana y que viene con premio, el de Mejor actor para Leonardo Sbaraglia. Se titula Ámame y la dirige el cineasta argentino Leonardo Brzezick, una propuesta de autor sobre un hombre con problemas emocionales que huye de la soledad en la que también participa Eva Llorach.



Repasamos el palmarés del Festival de Málaga en el que ha brillado, especialmente, una película participada por RTVE, Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa

01.27 min 'Cinco lobitos' triunfa en el Festival de Cine Málaga

Recordamos los mejores momentos del Especial De película Noche de Óscar y las reacciones de nuestros oyentes y nos detenemos en otro de los grandes estrenos de la semana, lo nuevo de Jared Leto, Morbius, la esperada película de Marvel que dirige Daniel Espinosa.

01.29 min Se estrena 'Morbius': lo nuevo de Marvel interpretado por Jared Leto

Profundizamos en otros estrenos de la semana como la italiana Para Chiara, de Jonas Carpignano de la que sorteamos entradas por cortesía de BTEAM pictures.

O el documental The Beatles y la India de Ajoy Bose y Peter Compton, basado en el propio libro de Bose "Across the Universe: The Beatles in India". Una obra que conmemora el 50 aniversario del histórico viaje del cuarteto de Liverpool a Rishikesh, que marcó un antes y un después en su forma de entender la música y la vida. La película se presentó en la pasada edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) y del IN-EDIT Barcelona.

