400 g calçots limpios

500 g leche

75 g mantequilla

70 g harina

Media vaina de nuez moscada

80 g cecina

AOVE

Sal

Pimienta

Panko

1 huevo

Para el romesco:

2 tomates

1 cabeza de ajos

¿ cebolla

2 ñoras

1 rebanada de pan

30 g de avellanas tostadas

30 g almendras tostadas

100 g AOVE

20 g vinagre

Primero haremos la brasa en la barbacoa. A continuación envolvemos los tomates, las cebollas y los ajos en papel de plata y colocamos sobre las rejillas o parrillas. Los tendremos asando o escalivando unos 20-30 minutos. Durante este tiempo vamos dando la vuelta a las verduras. Seguidamente cortamos un poco los extremos de los calçots y los colocamos también encima de las rejillas o parrillas y dejamos que se asen unos 10 minutos. Durante este tiempo también les damos la vuelta. Cuando estén listos los envolvemos en papel de periódico para que se acaben de cocinar en su propio calor y jugos. Aprovechamos las brasas para tostar el pan. Reservamos. Cortamos la cecina a daditos. Reservamos. Dejamos hidratando la ñora para la salsa romesco. Pasados unos minutos, desenvolvemos los calçots, los pelamos y los picamos, no en exceso, porque nos interesa encontrar su textura en las croquetas. Reservamos (¡para esta receta y para la próxima!) Continuamos preparando una bechamel. Calentamos la leche sin que llegue a hervir, y le añadimos nuez moscada, sal y pimienta. Mientras cocinamos la harina en una olla con mantequilla. Cuando la leche esté caliente la añadimos en la olla y vamos removiendo sin parar hasta que espese intentando que no queden grumos. Cuando obtengamos la textura deseada, incorporamos los calçots picados. Seguimos dando vueltas. Por último incorporamos los dados de cecina. Y ya tenemos la masa de las croquetas lista. Colocamos la masa resultante en un bol o fuente de cristal. La filmamos a piel para que el film no entre en contacto con la masa y no cree capa. Dejamos reposar en nevera un mínimo de 3-4 horas. Pasado este tiempo sacamos la masa de la nevera y disponemos los ingredientes para rebozarlas. Batimos un huevo. Calentamos una sartén con abundante aceite para freírlas. Y vamos haciendo bolas de la masa con las manos, las enharinamos, las pasamos por huevo y rebozamos con panko. Freímos hasta que queden doraditas. Retiramos y colocamos encima del papel de cocina para que absorba el exceso de grasa. Por último, procedemos a elaborar la salsa romesco (que servirá para complementar las dos recetas saladas del día). En un mortero o batidora introducimos los ajos pelados, la pulpa asada del tomate, la cebolla, el pan tostado, los frutos secos tostados, la carne de ñora previamente hidratada, el vinagre y el aceite de oliva. Trituramos hasta que nos quede la textura de salsa.