Diébédo Francis Kéré és el primer arquitecte negre i africà en guanyar el Premi Pritzker, un prestigiós guardó internacional. Segons explica l’arquitecta Núria Moliner a ‘Punts de vista’, disponible a rtveplay.cat, representa una arquitectura amb compromís social, sostenible i molta sensibilitat cap a l’entorn.

Els Premis Pritzker, fundats el 1979, han canviat. Ja no es potencien tant les grans obres sinó projectes més socials. “Abans se l’emportaven els arquitectes estrella, mediàtics, que feien aquesta arquitectura de l’espectacle totalment desvinculada del lloc i de les necessitats reals de la gent”, apunta Moliner.

De Burkina Faso a Alemanya

Francis Kéré va néixer en un petit poble de Burkina Faso on no hi havia electricitat, aigua potable ni escoles. El seu pare volia que estudiés, així que amb només set anys, el futur arquitecte va marxar a estudiar lluny de casa, a un poble on hi havia una escola.

Anys més tard, Kéré va guanyar una beca per aprendre a ser fuster i després una altra que li va permetre estudiar la carrera d’Arquitectura a Berlín. “Això ja era un gran èxit per a ell i la seva comunitat”, remarca Núria Moliner. Segons explica l’arquitecta, el burkinès tenia clar que volia treballar per la seva gent. Va crear una fundació per recollir diners i poder construir edificis que els hi mancaven com escoles, instituts o hospitals.