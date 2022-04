¿Buscas una receta rápida, saludable y muy nutritiva? No te pierdas estos pimientos de colores con ensalada de garbanzos que nos ha enseñado a preparar nuestra nutricocinera Marta Verona. Porque como os hemos dicho en el programa muchas veces incluir más verduras en tu dieta se traduce siempre en una mejor salud. Por ejemplo, ¿sabías que el pimiento es uno de los alimentos que nos aporta más vitamina C? Pero es que además esta elaboración nos aporta una buena cantidad de proteínas de alto valor biológico. Y si te sobran garbanzos, siempre puedes aprovechar para probar estas riquísimas hamburguesas vegetarianas con remolacha. No te quedes con las ganas, ¡y que aproveche!

Ingredientes Preparación (PARA UNA PERSONA)

3 pimientos de colores

100 g de garbanzos cocidos

30 g de maíz dulce

1 tomate

1/4 de cebolla morada

Cilantro al gusto

Para el pico de gallo:

20 g de pimiento verde

20 g de pimiento amarillo

20 g de pimiento rojo

20 ml de aceite de oliva virgen extra ¡Esta receta es sencilla a más no poder! La definición de comida rápida saludable. En primer lugar, cortamos los pimientos para quitarles el tallo y utilizarlos como recipientes. Horneamos los pimientos con un chorrito de aceite de oliva a 180ºC durante 2º minutos. Mientras, preparamos el relleno mezclando los garbanzos, el maíz, el tomate y la cebolla bien picados. Para terminar, preparamos el aliño delicioso que acompañará nuestra ensalada. Picamos los pimientos, el cilantro y mezclamos el conjunto con el aceite de oliva virgen extra. Sacamos los pimientos del horno y los rellenamos con la ensalada. ¡A disfrutar con esta receta llena de color y de sabor!