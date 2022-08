William Miller une sus dos pasiones en 'Cuéntame cómo pasó'

William Miller, el actor que da vida a Mike en 'Cuéntame cómo pasó', ha estado en directo desde el Instragram oficial de la serie para hablar de su reaparición en la temporada 22, su matrimonio -en la ficción- con Inés Alcántara, el documental sobre el VIH y cómo ha sido cantar con su banda de rock en la vida real como 'Mike y los My Darlings'. Y nos ha presentado a su familia y a sus mascotas, con quiénes se reúne después de largas jornadas de trabajo.

El actor ha unido sus dos pasiones en un mismo proyecto, y no puede estar más ilusionado: "Es una gran suerte hacer eso porque no suele pasar [...] Soy muy rockero, soy muy motero, y la música para mí no es simplemente un hobbie, es una forma de vida", ha confesado.

En la temporada pasada, los espectadores han podido ser testigos de la boda de Inés y Mike. Después de muchos años, con idas y venidas, ambos encontraban la estabilidad por la que tanto habían peleado. Ahora, están felizmente casados, viviendo el día a día, como dos personas que conviven con la muerte. "Reflejamos el estigma, cómo reaccionan los demás al sida"

En los últimos capítulos de la temporada 22, Inés se pone al frente de la dirección de un documental sobre el sida con su marido como protagonista. La idea no seduce a Mike porque todavía no ha sido capaz de contárselo a su hija. Sin embargo, cree que su compromiso puede ayudar a otras personas que estén en su situación.