Los famosos lloran este viernes a Isabel Torres, quien interpretó a Cristina Ortiz en Veneno. "Hoy, 11 de febrero de 2022, Despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe", dice una fotografía publicada en su perfil de Instagram. Sus compañeras en la serie, Jedet y Daniela Santiago, se han despedido de ella, así como sus creadores, Javier Calvo y Javier Ambrossi. No han sido los únicos famosos en recordar a la actriz, fallecida a los 52 años por un cáncer de pulmón.

"Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero", escribe Jedet sobre su compañera en Veneno. Jedet e Isabel Torres interpretaban a Cristina Ortiz en distintos momentos de su vida.

También lo hacía Daniela Santiago. Las tres eran las estrellas de Veneno, el biopic sobre la vida de Cristina Ortiz. "Descansa en paz querida @isabeltorresofficial", escribe Daniela Santiago, un texto acompañado de un corazón negro y una fotografía de la intérprete canaria.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, crearon la serie que protagonizaban las actrices. Los dos han recordado a Isabel Torres en Instagram. "Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo", afirma Javier Ambrossi. "En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor".

"Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos…", asegura Javier Calvo, pareja sentimental y profesional de Javier Ambrossi. "Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido".

"Todas fabulosas, pero siempre que me preguntaban cual era mi "Veneno" favorita, siempre he contestado: Isabel Torres", afirma en una story de Instagram Valeria Vegas, autora de la biografía de Cristina Ortiz 'La Veneno', libro en el que se basaron Javier Calvo y Javier Ambrossi para crear su serie, que Isabel Torres protagonizaba. "Un absoluto ejercicio de interpretación (desde quitarse el acento canario, hasta la modificación corporal) quizás también porque me recordaba a la que yo conocí pero le puso unas ganas y un empeño sobrehumano. Repito, dentro de la enfermedad, se ha ido de esta vida demostrando lo válida que era", asegura Valeria Vegas, quien también ha publicado un post en su recuerdo.

Itziar Castro ha querido acordarse de la actriz canaria con un bonito momento que habían compartido en 2020: cantando el himno del Orgullo de Madrid. "Hasta siempre Isabel Torres, siempre te recordaré así, divina y sonriendo".

En el vídeo que recupera Itziar Castro también aparece Ricky Merino, quien ha acudido a las redes sociales para recordar a la actriz. "Despierto con la noticia de la marcha de Isabel Torres. Qué pena más grande. La vida te reconoció méritos muy tarde. Nos hemos perdido a una gran actriz que podía haber hecho aun muchas más cosas. DEP Isabel", escribe en Twitter junto a un corazón rojo y una fotografía de la actriz.

Otra persona que la ha recordado en Twitter ha sido Carla Antonelli. "Hoy, nos levantamos con triste y terrible noticia, nuestra amiga y maravillosa mujer, Isabel Torres, acaba fallecer con solo 52 años, quienes la llegamos a conocer sabemos gran ser humano que era, amor, ternura y corazón gigante. DEP amiga, mis condolencias su familia", lamenta.

Irene Montero, ministra de Igualdad, seguía la serie que le dio fama mundial. "Disfruté viendo a Isabel Torres en 'La Veneno', una maravillosa actriz que nos hizo vibrar a todas. Que la tierra te sea leve, ojalá no te hubieras ido tan pronto, Isabel. Un abrazo para todos sus seres queridos", escribe en Twitter.

“Disfruté viendo a Isabel Torres en ‘La Veneno’, una maravillosa actriz que nos hizo vibrar a todas.



"Adiós querida Isabel. Gracias por dejar tanto amor", se despide Pepón Nieto. "Era paisana y muy querida y popular en nuestra tierra, y aunque nunca llegamos a conocernos personalmente, teníamos amigos en común", asegura la también actriz Antonia San Juan, quien afirma que "aunque su vida no fue fácil, sus últimos años fueron llenos de cariño, premios y reconocimientos, muy merecidos, no solo de su familia, si no del público". También habla sobre su éxito profesional Félix Sabroso, guionista que trabajó en Veneno: "Pudiste hacer brillar tu talento y recibir el reconocimiento. Has luchado hasta el final y exprimido bien la vida . Bravo querida Isabel ! Un regalo conocerte !".

El actor Ángel Burgos publica en Instagram una fotografía: "Adiós a una gran #actriz y buena persona #isabeltorres . Brillando hasta el final con tu lección de #vida".

La noticia también ha llegado al mundo de la moda. Los diseñadores María Díaz y Marcos Marrero, Marco&María, se despiden de la protagonista de Veneno: "Tuvimos la fortuna de conocerte y quererte. Así lo seguiremos haciendo. Siempre entre nosotros querida Isabel".