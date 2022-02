"Este es el último vídeo que voy a hacer para todos mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado". Isabel Torres decidió hace doce semanas despedirse de su gente a través de un vídeo en directo. Visiblemente enferma, reunía fuerzas para, casi entre susurros, decir adiós desde la entereza y la tranquilidad. La palabra que más repetía es 'gracias'.

Isabel Torres anunciaba en su perfil de Instagram que había aparecido más metástasis en su cuerpo y que los médicos le habían dado el peor de los pronósticos: "Este es el último vídeo que voy a hacer porque en principio me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero. Si los supero bien, si no, pues también. ¡Qué vamos a hacer, la vida es así! Ahora se me murió un primo hace poquito, ¡imagínate! La vida es así de caprichosa."