No cabe duda de que Paula Echevarría es una de las influencers más destacadas del panorama español, habiendo hecho de las redes sociales su escaparate mediático con un éxito abrumador. La actriz, que trabaja como imagen para diversas marcas, comenzó su andadura en el terreno de internet con la creación de un blog, ‘Tras la pista de Paula’, y desde entonces su comunidad no ha hecho más que extenderse, convirtiéndola en todo un referente de moda y estilo.

Las cifras de sus perfiles sociales hablan por sí solas: en Instagram acumula más de 3,5 millones de seguidores y su blog es de los más leídos de nuestro país. A todo ello hay que sumar el éxito de su propia marca de ropa, Space Flamingo, de la que casi no hace publicidad en sus redes pero que supone una fuente de beneficios para esta asturiana de 44 años.

Y es que a la vista está que todo lo que toca Paula Echevarría se convierte en oro. ¿Cuál es el secreto para que la actriz que se dio a conocer al gran público con la serie ‘Gran reserva’ sea uno de los rostros más queridos y con mayor influencia en el sector de internet?

La artista no es una it girl al uso. Lo que la diferencia de otras compañeras que también se dedican a las redes sociales es que Paula tiene un espectro de público muy amplio que va desde chicas adolescentes hasta mujeres de más de 50 años. Se trata de una influencer atemporal que bien puede vestir de rockera en un concierto como desfilar en una alfombra roja como si fuese una estrella de Hollywood de los años 50 .

Y es que podríamos decir que Paula Echevarría ha logrado labrarse una imagen blanca que, contrariamente a lo que ha podido pasar con otras artistas, no ha dejado anulada su personalidad ni carácter. La intérprete es vista por la opinión pública como una mujer fuerte, independiente, que toma sus propias decisiones y que sabe combinar a la perfección su faceta laboral con la personal.

Otra de las fortalezas de Paula Echevarría a nivel de imagen reside en su carácter. A pesar de que no es habitual verla en programas de televisión ni ofreciendo entrevistas en medios de comunicación, el público se ha construido un ideal sobre su forma de ser basado en el contenido que expone en sus perfiles sociales y, puede que también un poco, en los personajes que ha interpretado en las series y películas que ha hecho. Cuando la gente piensa en Paula Echevarría se la imagina sonriendo, siempre amable con quien tiene delante y con un saber estar y templanza que la convierten en un modelo a seguir, y una cercanía y naturalidad que hacen que todos la quisiéramos tener como amiga.

Una vida privada discreta

No obstante, no hay que olvidar que Paula Echevarría es humana y que, como tal, también tiene una vida personal con sus altos y sus bajos. Uno de los momentos más críticos en ese aspecto llegó con los rumores de separación de David Bustamante, su primer marido y padre de su hija mayor Daniella. Una vez confirmada la ruptura, ambos hicieron lo posible por llevarlo todo con discreción y en los pocos momentos en los que se intuyeron discrepancias y tensión entre ellos, la influencer supo mantenerse en su sitio y no entrar al trapo con ninguna polémica.

Que esté alejada de los conflictos es algo que gusta a sus seguidores y que les da más motivos para tomarla como ejemplo. No obstante, Paula Echevarría es consciente del interés que despierta y por ello ha sabido combinar a la perfección sus posts comerciales con los más personales. La actriz ofrece pequeños bocados de su vida privada con imágenes en las que aparece con su pareja, el futbolista Miguel Torres, reflejando el ideal de pareja perfecta, y con sus dos hijos, destilando ternura y calidez por todos los costados.

La fórmula del éxito de Paula Echevarría se basa en la naturalidad y el equilibrio en todos los aspectos de su vida, algo que le ha permitido vivir alejada de su profesión de actriz y seguir generando ingresos como reclamo publicitario, además de como empresaria. Sin duda, es la influencer perfecta.