“Lo más importante para cada uno es la vida”, decía José Luis Sampedro en unas palabras recogidas en una crónica el día de su fallecimiento, 8 de abril de 2013, en Radio Nacional. Este hijo de un médico militar, nació el 1 de febrero de 1917 en Barcelona aunque su infancia la pasó en Tánger y la adolescencia en Aranjuez. Estudió economía. Cuando estalló la Guerra Civil tenía 19 años, estaba en Santander donde trabajaba como funcionario de aduanas.

En los años 40 escribe su primera novela, se casa y tiene una hija. Este Catedrático de Estructura Económico trabajó en el Banco Exterior y como asesor del ministro de comercio, donde empezó a escribir obras de economía. Fue académico de la lengua. Se casó en la escritora Olga Lucas. Entre sus obras de ficción destacan Octubre, octubre, La sonrisa etrusca o El amante lesbiano.

Descubrimos la vida del escritor, humanista y economista a través de su propio testimonio en diferentes entrevistas en Radio Nacional.

“Competente e independiente”

En 1977 tuvo un paso fugaz por la política, donde fue senador por designación del rey. Fue en la legislatura constituyente. Duró un poco más de un año. Una tarde en la que estaba solo en casa recibió una llamada por teléfono de Juan Carlos I: “Quería que yo fuera senador, la verdad es que resistí, no me interesaba”, explicaba en una entrevista en el programa Siluetas de Radio Nacional. El entonces Rey le dijo: “Entonces, yo lo estoy haciendo mal”. Esta frase le pareció “fuerte, humanamente hablando”. Le respondió que “lo que pasa es que yo me he sorprendido mucho. No he pensado nunca en estas cosas. Le había alegado que yo acababa de votar al Partido Socialista y por tanto yo no era más monárquico ni mucho menos”.

Aquella llamada la recibió el día de las elecciones que “no había ocurrido nada” y “había un entusiasmo en el que participábamos, una cierta ilusión frente al futuro”. “Él me dijo muy claramente: 'Yo no le nombro a usted para que me represente'. Me acuerdo que le dije: 'Pero bueno, ¿sabe quién soy yo?'. Me contestó: 'Me han dicho que es usted competente e independiente'. Le dije: 'Competente no sé, pero independiente desde luego' [...]. Yo jamás recibí una presión en ningún sentido. Pedí poder reflexionar. Me dio 15 minutos porque él tenía que dar la lista momentos después. En esos minutos, estuve pensando y pensé que no tenía derecho a negarme mi colaboración al momento aquel de esperanza que se abría en España”.