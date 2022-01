Gozalo Hermida ha vuelto a dar positivo en Covid-19 y no podrá acutar esta noche en el Benidorm Fest con la canción "Quién lo diría". Así lo ha confirmado el cantante a menos de diez horas de su actuación en la Gran Final de la preselección de España para Eurovisión 2022. El cantante ha asegurado que "me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario."

“TEST DE HOY



No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest.



Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario.



Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero❤️ pic.twitter.com/tH1g1tdyu3“ — Gonzalo Hermida (@hermidagonzalo) January 29, 2022

Gonzalo tendrá que participar de nuevo con el videoclip de "Quién lo diría", ya que no le dio tiempo a grabar ni siquiera un ensayo. En la Segunda Semifinal logró emocionar al jurado y audiencia, a pesar de no cantar en directo, consiguiendo 76 puntos en la clasificación general. "No me lo creía. Este es un gran logro en mi carrera", ha declarado el artista. Esta noche intentará repetir la gesta y ser el representante de España en festival de Eurovisión 2022.

"Estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest", ha expresado el artista y ha agradecido los mensajes de apoyo que ha recibido. Veremos el vídeo de "Quién lo díria" en la séptima posición de la gala.

Quienes sí se subirán al escenario son el resto de los finalistas de esta noche: Rayden, Tanxugueiras, Varry Brava, Chanel, Rigoberta Bandini, Xeinn y Blanca Paloma. El ganador, además de ser el candidato español en Turín, se llevará Micrófono de Bronce. Este es el orden de actuación de la final:

1. Rayden con "Calle de la llorería"

2. Tanxugueiras con "Terra"

3. Varry Brava con "Raffaella"

4. Chanel con "SloMo"

5. Rigoberta Bandini con "Ay mama"

6. Xeinn con "Eco"

7. Gonzalo Hermida con "Quién lo diría"

8. Blanca Paloma con "Secreto de agua"

El orden en el que los artistas saldrán al escenario se ha realizado de forma aleatoria, mediante un sorteo en el que Melani García, la representante de España en Eurovisión Junior 2019, ha sido la 'mano inocente'. La Gran Final del Benidorm Fest se podrá seguir en directo hoy, 29 de enero, a partir de las 22:05 horas (CET) en La 1 de TVE y RTVE Play.

Pastora Soler, Nia y Nyno Vargas, Mocedades y Blas Cantó serán los artistas invitados en la gala. Este último, ademas, será el encargado de "ceder el testigo eurovisivo" al candidato español para Turín, como marca la tradición. Los rostros de Eurovisión Junior, Melani García y Levi Díaz también asistirán.