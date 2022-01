El K-Pop es uno de los géneros musicales modernos que tiene completamente seducidos a los adolescentes, aunque la edad de su público comienza a aumentar de forma paulatina. El pop coreano ha conseguido traspasar fronteras, globalizarse y provocar un interés masivo por la cultura del entretenimiento asiática, haciendo que bandas como BTS, Blackpink, Big Bang, Monsta X o EXO sean habituales en las listas de venta mundiales.

Los ritmos de las canciones y la energía de sus coreografías hacen que ver la actuación de cualquiera de los grupos que lo representan sea una auténtica experiencia sensorial. Ahora bien, lograr la perfección simétrica que se puede observar en todas las formaciones de K-Pop no es tarea fácil, algo que ha quedado claro al descubrirse algunos de los entresijos de una de las maquinarias más potentes del momento.

Música, colorido y mucho baile

El K-Pop ha logrado que los alumnos de coreano en nuestro país se hayan multiplicado de forma exponencial. Y es que los artistas del género cantan en su idioma nativo y sus fans han desarrollado un interés inaudito por aprender la lengua. No obstante, el enganche que produce esta música con su público no tiene que ver con las letras de sus canciones sino más bien con los bailes y las coreografías.

No hay canción de K-Pop que se precie que no tenga una parte coreografiada. Estos bailes son imitados por sus acólitos quienes luego los reproducen en redes sociales, sobre todo en Tik Tok. Por tanto, aunque no se comprenda lo que los cantantes están diciendo se puede llegar a conectar emocionalmente con su música a través de sus coreografías.

Ver un videoclip de K-Pop es visionar una minipelícula de Hollywood. El colorido inunda la pantalla y la creación de universos ficticios donde los atuendos y la estética de las estrellas es similar a la de cualquier serie manga es el responsable de fenómeno fan que se ha creado.