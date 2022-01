'The Split', una primera temporada rompedora que te deja con ganas de más

La ficción puede ser de muchos tipos y tratarse de infinitud de formas. Una misma historia puede narrarse desde un punto de vista más innovador u otro de más tradicional. Es aquí donde destaca The Split, una serie que ha llegado a RTVE Play para sorprendernos por su frescura, arrasar y dejarnos pegados a la pantalla. ¡Te lo contamos sin spoiler! Y prepárate, porque la segunda temporada llega el próximo lunes 24 a nuestra plataforma.

Otro elemento a destacar es la edad de Hannah , la hermana mayor y la prestigiosa letrada que decide abandonar el bufete de su familia para irse a la firma rival . En contraposición a otros contenidos parecidos, la protagonista no es una treintañera en cuyas prioridades esté la seducción. En esta ocasión, nos encontramos con una mujer madura, casada, madre de tres hijos, con un drama personal muy claro y una sublime carrera profesional . No es egoísta ni competitiva, sino que se ha abierto hueco en la abogacía con un carácter empático, comprensivo y reconciliador. Pese a las críticas que pueda llegar a recibir por una forma de actuar nada convencional en su sector, ella decide mantener sus formas.

Hannah defendiendo un caso | The Split BBC

The Split se diferencia de otras series de su mismo género por varios motivos. El principal es que las mujeres son las protagonistas , las que llevan las riendas de las acciones y de las que conocemos en profundidad sus vidas, deseos y necesidades . Además, no hay un enfrentamiento injustificado entre ellas, sino que, pese a que existen diferencias, acaban empatizando y acompañándose de una forma u otra.

Ruth y Rose | The Split BBC

Perfecta imperfección

Los personajes de esta historia no son perfectos, viven atormentadas por su pasado, por su presente e, incluso, por lo que pueda ocurrir en el futuro. Saben que han cometido errores y que su subsanación puede ser muy dolorosa. Estas vidas marcadas por el drama se ven magistralmente tejidas con los casos de divorcio que llevan las protagonistas desde sus gabinetes.

Las tres hermanas | The Split BBC

Todo cobra sentido, profesional y personalmente. Los nudos se deshacen en nuestras cabezas situándonos a los espectadores casi como un personaje más. Esto ocurre, no solo porque nos sentimos parte de ese entramado, sino porque los conflictos que se presentan son tan cotidianos que nos sentimos identificados. El padre ausente, la custodia del niño, un matrimonio al que ya no le queda amor, la falta de identidad o una vida rutinaria desesperante. Temas universales que, por suerte o por desgracia, no pasan de moda. En definitiva, una temporada brillante que nos ha dejado con ansías de más. ¿Qué pasará en la segunda? Descúbrelo, a partir del martes 24, en RTVE Play.