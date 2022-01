Los libros de James Joyce están “construidos” su vida y “con la vida de la gente que le rodeaba”, contaba Alfonso Zapico, autor de novela gráfica ‘Dublinés’ en Asuntos propios de Radio Nacional de España. Esta obra que fue galardonada con el Premio Nacional de Cómic recorre la vida del escritor irlandés. Hay “teorías que explican” que la ceguera que sufrió “influyó en su obra, en la manera de escribir, en la manera de contar”.

Nace el 2 de febrero de 1882 en Dublín. En la Universidad Nacional de su ciudad natal fue donde “comenzó comenzó a aprender varias lenguas y a interesarse por la gramática comparada”, destacaban en Miramondo multiplo de Radio Clásica. “Su formación jesuítica que siempre reivindicó y que le inculcó un espíritu riguroso y metódico que se refleja incluso en sus composiciones literarias más innovadoras y experimentales”.

Falleció en Zurich donde se refugió junto a su mujer Nora Barnacle: “Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y a la ocupación de Francia por los nazis. Fue sometido a una operación de úlcera de duodeno perforada y a pesar de haber experimentado cierta mejoría, no tardó en caer en coma y falleció el 13 de enero de 1941”, contaban en Todas las mañanas del mundo de Radio Clásica.

A continuación te proponemos conocer la vida y la obra de Joyce a través de diferentes programas de Radio Nacional en los que se han acercado ya sea desde los propios textos del autor como su obra narrativa o el teatro, pero también adaptaciones de poemas musicados o sus relatos al cine, su vida en el cómic.

Sobre la profundidad humana

Exiliados es el nombre de la única obra teatral que escribió James Joyce en 1915. Se estrenó en 1918 en Munich, Alemania. “Fue un fracaso de crítica y público”, contaban en Jardines en el bolsillo. El autor dejó unas notas escritas sobre esta en la que explica sobre los protagonistas masculinos que Richard es “un automístico” y Robert es “un automóvil”.

55.47 min Jardines en el bolsillo - 'Exiliados' de Joyce - 27/03/21 - escuchar ahora

En el contexto de principios de siglo XX en el que surge la fascinación por el psicoanálisis de Sigmund Freud: “A lo largo de 26 páginas nos habla del amor como un fenómeno tan poco natural que el alma no es capaz de entregarse dos veces al océano del alma de otro”, destacaban en este programa de literatura de Radio Nacional. “La obra no es sino un pretexto para hablar en toda su profundidad de la condición humana. No olvidemos que su descomunal novela, Ulises, es la obra que escribe justo después de esta pieza teatral”.